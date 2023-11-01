В народном календаре праздник 2 ноября называют Артемьев день.

Наши предки верили, что в защиту человека, рожденного в этот день, встает волчица

Раньше именно 2 ноября мужчины занимались ремонтом заборов, а хозяйки сегодня делали заготовки еды на зиму.

Раньше говорили, чем крепче будет стоять забор в этот праздник, тем богаче на урожай в следующем году.

День Артемия для свадеб считается неудачным.

Также лушше не вытряхивать одеяла и подушки 2 ноября, ведь иначе вместе с пылью улетучится и удача.

Строгим запретом является и оставлять сломанным забор или ограду - суеверные верят, что иначе в бедности пройдет следующий год.

Идти на кладбище можно только до захода солнца, иначе можно навлечь беду на семью.

Нельзя закрывать 2 ноября окна и двери в доме, а входные двери запирают на ключ, когда идут спать.

2 ноября категорически нельзя ругаться и устраивать разборки и скандалить, ведь все это обернется против зачинщика.

Существуют и приметы 2 ноября, например, утром 2 ноября деревья в лесу покрыты инеем - значит урожай будет плохим.

Недалеко от села громко воет волчья стая - зима будет сложной.

Холодная погода 2 ноября предвещает теплую зиму.

Сегодня, 2 ноября, День ангела празднуют Артем, Иван, Михаил, Александр, Николай, Леонид, Петр и Павел.

Источник: РБК.

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