В народном календаре праздник 2 ноября называют Артемьев день.
Наши предки верили, что в защиту человека, рожденного в этот день, встает волчица
Раньше именно 2 ноября мужчины занимались ремонтом заборов, а хозяйки сегодня делали заготовки еды на зиму.
Раньше говорили, чем крепче будет стоять забор в этот праздник, тем богаче на урожай в следующем году.
День Артемия для свадеб считается неудачным.
Также лушше не вытряхивать одеяла и подушки 2 ноября, ведь иначе вместе с пылью улетучится и удача.
Строгим запретом является и оставлять сломанным забор или ограду - суеверные верят, что иначе в бедности пройдет следующий год.
Идти на кладбище можно только до захода солнца, иначе можно навлечь беду на семью.
Нельзя закрывать 2 ноября окна и двери в доме, а входные двери запирают на ключ, когда идут спать.
2 ноября категорически нельзя ругаться и устраивать разборки и скандалить, ведь все это обернется против зачинщика.
Существуют и приметы 2 ноября, например, утром 2 ноября деревья в лесу покрыты инеем - значит урожай будет плохим.
Недалеко от села громко воет волчья стая - зима будет сложной.
Холодная погода 2 ноября предвещает теплую зиму.
Сегодня, 2 ноября, День ангела празднуют Артем, Иван, Михаил, Александр, Николай, Леонид, Петр и Павел.
Источник: РБК.
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