Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал украинский актер, звезда сериалов "След" и "К.О.Д." Алексей Суровцев рассказал, как самостоятельно приготовить гуцульский сыр вурда. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Вурда - вареный сыр, который изготовляют на Гуцульщине, его название происходит от слова "вурдиться" - скисать. Традиционно вурда делается из овечьего молока, но из коровьего ее тоже готовят. Этот сыр отличается от брынзы процессом приготовления.

Для приготовления сыра вурда Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

молоко – 1 л

сичуг или йогуртовая закваска

Для приготовления сыра вурда сперва Евгений Клопотенко берет литр молока, кипятит его, а затем дает остыть до температуры 40 градусов.

Далее Клопотенко добавляет к теплому молоку сырную закваску под названием сичуг (или можно попытаться сделать с йогуртовой закваской).

Размешиваем и снова нагреваем молоко до температуры 90 градусов. После этого нужно оставить смесь в теплом месте на 40 минут, чтобы сформировалась сырная масса.

Готовую сырную массу Евгений Клопотенко режет и перекладывает на марлю в несколько слоев, отжимает сыворотку и ждет, пока сформируется вурда.

Добавим, чтобы вурда была более нежной и вкусной, сыворотку лучше отжимать не полностью. При этом сыр можно слегка посолить.

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