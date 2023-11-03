Евгений Клопотенко и украинский актер, звезда сериалов "След" и "К.О.Д." Алексей Суровцев вместе показали рецепт вкуснейшей запеченной утки с баношем, сыром и грушей. Шоу "Пекельні борошна" вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- утка – 1 шт.
- кукурузная крупа – 100 г
- молоко – 300 мл
- лук – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- груши – 6 шт.
- соль
- растительное масло
- немного сыворотки (по желанию)
- сыр вурда (или молодая брынза) – 300 г
Сначала нужно подготовить утку: натираем ее солью и откладываем на 20 минут.
Тем временем Евгений Клопотенко готовит банош. Кукурузную крупу и молоко смешиваем в сотейнике и варим 3-5 минут, затем добавляем соль.
Сладкий перец, лук и морковь нарезаем средним кубиком и обжариваем на растительном масле, по желанию добавляя немного сыворотки. Эту овощную заправку перекладываем в банош и перемешиваем.
Сыр Клопотенко нарезает средним кубиком и хорошо перемешивает с баношем и овощами. Готовой смесью начиняем утку.
Груши разрезаем пополам и раскладываем их в форме для запекания со всех сторон утки, а одну укладываем внутрь птицы.
Сначала Евгений Клопотенко запекает утку в разогретой до 220 градусов духовке 50 минут, а затем сбавляет температуру до 160 градусов и готовит еще от 40 минут до часа.
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