Евгений Клопотенко и украинский актер, звезда сериалов "След" и "К.О.Д." Алексей Суровцев вместе показали рецепт вкуснейшей запеченной утки с баношем, сыром и грушей. Шоу "Пекельні борошна" вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

утка – 1 шт.

кукурузная крупа – 100 г

молоко – 300 мл

лук – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

морковь – 1 шт.

груши – 6 шт.

соль

растительное масло

немного сыворотки (по желанию)

сыр вурда (или молодая брынза) – 300 г

Сначала нужно подготовить утку: натираем ее солью и откладываем на 20 минут.

Тем временем Евгений Клопотенко готовит банош. Кукурузную крупу и молоко смешиваем в сотейнике и варим 3-5 минут, затем добавляем соль.

Сладкий перец, лук и морковь нарезаем средним кубиком и обжариваем на растительном масле, по желанию добавляя немного сыворотки. Эту овощную заправку перекладываем в банош и перемешиваем.

Сыр Клопотенко нарезает средним кубиком и хорошо перемешивает с баношем и овощами. Готовой смесью начиняем утку.

Груши разрезаем пополам и раскладываем их в форме для запекания со всех сторон утки, а одну укладываем внутрь птицы.

Сначала Евгений Клопотенко запекает утку в разогретой до 220 градусов духовке 50 минут, а затем сбавляет температуру до 160 градусов и готовит еще от 40 минут до часа.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.