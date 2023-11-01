Евгений Клопотенко и известный украинский актер Алексей Суровцев показали, как приготовить украинскую альтернативу мясным рулетам – куриные крученики. Шоу "Пекельні борошна" вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- куриное филе для шницеля – 500-600 г
- грецкий орех – 100 г
- чернослив – 100 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 75 г
- вода - 200 мл
- растительное масло
- соль
Из этого количества куриного филе Евгений Клопотенко получает примерно семь пластов мяса и хорошо отбивает их.
Чтобы приготовить начинку, нужно ножом измельчить грецкие орехи и чернослив, перемешать, добавить соль и немного растительного масла. Выкладываем готовую начинку на отбитые кусочки филе.
Далее Евгений Клопотенко заворачивает крученики и с помощью пищевой нити хорошо заматывает их, чтобы начинка не выпала.
Осталось сделать заливку к крученикам. Для этого Евгений Клопотенко нарезает лук кубиком, морковь соломкой, обжаривает овощи на растительно масле примерно 15 минут, а затем добавляет томатную пасту, заливает 200 мл воды и перемешивает.
Переливаем готовую заливку в форму для запекания, а сверху выкладываем крученики. Отправляем крученики в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут – и готово, можно смаковать.
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