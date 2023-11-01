Евгений Клопотенко и известный украинский актер Алексей Суровцев показали, как приготовить украинскую альтернативу мясным рулетам – куриные крученики. Шоу "Пекельні борошна" вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

куриное филе для шницеля – 500-600 г

грецкий орех – 100 г

чернослив – 100 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 75 г

вода - 200 мл

растительное масло

соль

Из этого количества куриного филе Евгений Клопотенко получает примерно семь пластов мяса и хорошо отбивает их.

Чтобы приготовить начинку, нужно ножом измельчить грецкие орехи и чернослив, перемешать, добавить соль и немного растительного масла. Выкладываем готовую начинку на отбитые кусочки филе.

Далее Евгений Клопотенко заворачивает крученики и с помощью пищевой нити хорошо заматывает их, чтобы начинка не выпала.

Осталось сделать заливку к крученикам. Для этого Евгений Клопотенко нарезает лук кубиком, морковь соломкой, обжаривает овощи на растительно масле примерно 15 минут, а затем добавляет томатную пасту, заливает 200 мл воды и перемешивает.

Переливаем готовую заливку в форму для запекания, а сверху выкладываем крученики. Отправляем крученики в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут – и готово, можно смаковать.

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