Скорее всего, перегруппировка не продлится дольше суток, поэтому в ближайшее время российские оккупанты возобновят массированные атаки и штурмовые действия по нескольким направлениям и участкам.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По мнению эксперта, судьба Авдеевского района обороны будет решаться на его северном фасе. Там, вероятно, российские оккупационные войска попытаются прорваться в район коксохимического комбината, а также по направлению на с.Степное и с.Бердичи.

"Сейчас командованию противника относительно северного фаса придется решить определенную проблему. Дело в том, что наступать дальше на сравнительно широком фронте (и на Степное, и на коксохим) для него будет трудно (это потребует постоянного введения в бой свежих сил). В то же время, очевидно, что в случае взятия противником под контроль "коксохима", для него острая потребность в прорыве на Бердиче и Степное - просто отпадет ", — пишет Константин Машовец.

Но, по его словам, атаковать и штурмовать Авдеевский коксохимический комбинат, зону сплошной промышленной застройки, оккупантам будет невероятно сложно, достаточно вспомнить, как держался "Азов" на "Азовстали".

"В этом смысле мариупольские условия с авдеевскими даже не сравнить: там противник практически изолировал наши подразделения и держал их в окружении, атакуя почти непрерывно и имея возможность выбирать направления и участки для своих атак и штурмов по собственному усмотрению, одновременно беспрепятственно "равняя" территорию завода "в щебень" авиацией и артиллерией", — отметил военный обозреватель и добавил, что в районе Авдеевки этих всех бонусов противник лишен.

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