Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что салат "Мимоза" хоть и считается у нас советским блюдом, но на самом деле некоторые версии этого салата были разработаны во Франции еще в 13 веке.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила поэкспериментировать и придумала улучшенный, изысканный рецепт "Мимозы".

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

2 средние луковицы

1 морковь

1 картофель

зеленый лук

1 ст. л. домашнего майонеза

5 отварных перепелиных яиц

1 вареный желток куриного яйца

50 г печени трески

20 г щучьей икры (по желанию)

Лук прямо в шелухе "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская запекает на соли при температуре 180°С в течение 30-40 минут и оставляет охлаждаться.

Морковь и картофель также с кожурой запекаем в фольге вместе с солью.

"Мастер Шеф" Мартыновская разрезает запеченный лук вдоль пополам и разбирает его на лепестки - овощ должен быть готов и не хрустеть.

Запеченную морковь и картофель чистим от кожуры и натираем на мелкой терке, добавляем майонез и измельченный зеленый лук.

В середину лепестков лука выкладываем по кусочку печени трески, а затем морковно-картофельную смесь. Сверху выкладываем на каждый лепесток по половинке вареного перепелиного яйца, по желанию икру и посыпаем натертым желтком - и "Мимоза" готова.

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