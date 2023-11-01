Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что салат "Мимоза" хоть и считается у нас советским блюдом, но на самом деле некоторые версии этого салата были разработаны во Франции еще в 13 веке.
"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила поэкспериментировать и придумала улучшенный, изысканный рецепт "Мимозы".
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- 2 средние луковицы
- 1 морковь
- 1 картофель
- зеленый лук
- 1 ст. л. домашнего майонеза
- 5 отварных перепелиных яиц
- 1 вареный желток куриного яйца
- 50 г печени трески
- 20 г щучьей икры (по желанию)
Лук прямо в шелухе "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская запекает на соли при температуре 180°С в течение 30-40 минут и оставляет охлаждаться.
Морковь и картофель также с кожурой запекаем в фольге вместе с солью.
"Мастер Шеф" Мартыновская разрезает запеченный лук вдоль пополам и разбирает его на лепестки - овощ должен быть готов и не хрустеть.
Запеченную морковь и картофель чистим от кожуры и натираем на мелкой терке, добавляем майонез и измельченный зеленый лук.
В середину лепестков лука выкладываем по кусочку печени трески, а затем морковно-картофельную смесь. Сверху выкладываем на каждый лепесток по половинке вареного перепелиного яйца, по желанию икру и посыпаем натертым желтком - и "Мимоза" готова.
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