Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала рецепт невероятно вкусного шоколадного gâteau (пирожное с французского).

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

120 г сливочного масла

90 г черного шоколада

4 белка

150 г сахара

50 г муки

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская на водяной бане растапливает шоколад и сливочное масло. Даем этой смеси время, чтобы она остыла.

Белки с сахаром нужно взбить во французскую меренгу: миксером взбиваем белки, постепенно повышая скорость и постепенно всыпая сахар - масса должна получиться гладкой и хорошо держать форму.

Порционно вводим в меренгу и перемешиваем растопленный шоколад с маслом, а в конце через ситечко добавляем муку.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет порционные формы, смазывает их сливочным маслом и слегка присыпает сахарной пудрой.

Разливаем наше шоколадное суфле в формы и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

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"По консистенции десерт получается влажным, густым, но при этом воздушным. Рекомендую подавать шоколадное суфле не со сладким мороженым, а с холодной сметаной. Такая кислинка придаст особое послевкусие", — добавила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

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