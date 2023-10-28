Непогода обесточила ряд населенных пунктов, в частности Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.
Об этом сообщают местные власти.
По словам главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, специалисты Ровнооблэнерго уже работают на оборванных линиях, также формируются и отправляются дополнительные бригады.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что из-за сильных дождей и порывов ветра на Львовщине по без электроснабжения остались 132 населенных пункта.
240 специалистов "Львовоблэнерго" и 84 единицы техники работают на местах.
Телеграм-каналы публикуют кадры апокалипсиса в Украине, в частности, "Реальный Киев" сообщает о погибшем.
"В столице из-за непогоды погиб мужчина, также зафиксировано несколько случаев травмирования людей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Шевченковском районе дерево упало на человека. От полученных тяжелых травм мужчина скончался.
В Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника - пострадавшая в больнице.
На проспекте Берестейском на машину упало дерево, к счастью, человек находившийся в машине не пострадал.
В телеграм-канале сообщили, что на улице Героев Севастополя дерево упало на киоск, в котором якобы находились люди.
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