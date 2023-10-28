Сильный ветер в Украине сносит крыши и вырывает деревья с корнями, появилась информация о погибшем из-за непогоды в Киеве.

Непогода обесточила ряд населенных пунктов, в частности Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.

Об этом сообщают местные власти.

По словам главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, специалисты Ровнооблэнерго уже работают на оборванных линиях, также формируются и отправляются дополнительные бригады.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что из-за сильных дождей и порывов ветра на Львовщине по без электроснабжения остались 132 населенных пункта.

240 специалистов "Львовоблэнерго" и 84 единицы техники работают на местах.

Телеграм-каналы публикуют кадры апокалипсиса в Украине, в частности, "Реальный Киев" сообщает о погибшем.

"В столице из-за непогоды погиб мужчина, также зафиксировано несколько случаев травмирования людей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Шевченковском районе дерево упало на человека. От полученных тяжелых травм мужчина скончался.

В Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника - пострадавшая в больнице.

На проспекте Берестейском на машину упало дерево, к счастью, человек находившийся в машине не пострадал.

В телеграм-канале сообщили, что на улице Героев Севастополя дерево упало на киоск, в котором якобы находились люди.

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