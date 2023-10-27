Внезапно оборвалась жизнь депутата, известно, что у политика долгое время были проблемы со здоровьем.

Внезапно скончался депутат Львовского городского совета Юрий Ломага.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, а также в пресс-службе управления по связям с общественностью департамента «Секретариат совета», 27 октября.

Известно, что еще утром Юрий Ломага находился на заседании бюджетной комиссии Львовского горсовета. Внезапно ему стало плохо.

В городской совет сразу вызвали скорую, 47-летнего депутата госпитализировали в больницу, где, к сожалению, политик умер.

Напомним, Юрий Ломага известен многим как львовский адвокат.

Родился он 7 февраля 1976 во Львове.

В 2020 году стал депутатом Львовского городского совета от партии Европейская Солидарность.

Источник: Захід нет.

Недавно в Верховной Раде сообщили о трагедии – не стало известного политика.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что умер Андрей Иванчук.

Андрей Владимирович Иванчук – украинский политик, народный депутат Украины. Член партии "Народный фронт", депутатской группы "Доверие".

Был главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

Андрею Иванчуку было 50 лет.

Напомним, что в апреле 2023 года Олег Барна погиб на фронте.

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