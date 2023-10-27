Внезапно скончался депутат Львовского городского совета Юрий Ломага.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, а также в пресс-службе управления по связям с общественностью департамента «Секретариат совета», 27 октября.
Известно, что еще утром Юрий Ломага находился на заседании бюджетной комиссии Львовского горсовета. Внезапно ему стало плохо.
В городской совет сразу вызвали скорую, 47-летнего депутата госпитализировали в больницу, где, к сожалению, политик умер.
Напомним, Юрий Ломага известен многим как львовский адвокат.
Родился он 7 февраля 1976 во Львове.
В 2020 году стал депутатом Львовского городского совета от партии Европейская Солидарность.
Источник: Захід нет.
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