Стоимость напольных ваз из Советского Союза колеблется от 12 тысяч гривен до 76 тысяч гривен.

Хотя бы раз в жизни вам точно приходилось видеть большие старые вазы, сделанные еще в Советском Союзе. Они могут иметь разнообразные орнаменты, цвета и форму – это одни из составляющих, от которых зависит цена.

История советских напольных ваз

Начало XX века Первые вазы начали производить с целью хранения продуктов и консервирования овощей и фруктов. Они были обычно сделаны из керамики или стекла.

1930-1940-е годы: В этот период напольные вазы стали более массово производиться благодаря индустриализации. Они стали доступны для большего круга потребителей и использовались для хранения хлеба, круп, сахара и других продуктов.

1950–1970-е годы: В этот период производство напольных ваз было стандартизировано, и они стали стандартным элементом каждой советской кухни. Вазы производились из стекла или пластика, и их дизайн был довольно простым.

1980-1990-е годы: В этот период появилось больше разновидностей напольных ваз с разными дизайнерскими решениями. Некоторые вазы изготовлялись из цветного стекла, что придавало им больше стиля.

Сколько сейчас стоят советские напольные вазы

Керамическая ваза авторства Швеца стоит 12 тысяч гривен . Она является ручной работой. Имеет узоры из растений. Изготовлена ​​примерно в 80-х годах прошлого века. Многие советские напольные ваз были изготовлены ручно и имели яркий дизайн, отражающий художественный подход того времени. Их декоративность и эстетичный вид могут быть привлекательны для коллекционеров и почитателей искусства.

Еще одна авторская ваза "Руслан и Людмила" , изготовленная в 1955 году стоит 13 тысяч гривен . Ваза имеет надколотость по ободку и отбитую нижнюю часть. Нуждается в реставрации. Однако это еще один вариант вазы, который ценится коллекционерами, из-за ручной работы, а также год изготовления.

Самая дорогая напольная ваза оценивается в 76 тысяч гривен . Она, как и предшественница, является ручной и авторской работой ценной для любителей старинных вещей.

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