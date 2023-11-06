Вероятно, когда-нибудь в бабушке и дедушке вы видели эти необычные тарелки, висящие на стенах и не понимавшие, зачем они там. На самом же деле сейчас такие тарелки очень ценны и могут принести вам неплохой доход. Их стоимость зависит от того, как они редки и труднодоступны. Также немаловажную роль играет их состояние, дизайн и популярность конкретной марки. Politeka узнала некоторые из них.

Краткая история советских настенных тарелок

Советские настенные тарелки являлись популярными предметами быта в бывшем Советском Союзе. Они часто изготовлялись из фаянса или фарфора. Их использовали как носители искусства, истории и идеологии коммунизма.

Многие советские настенные тарелки были украшены изображениями лидеров коммунистической партии, а также героическими сценами по истории Советского Союза, как, например, события Великой Отечественной войны. Такие тарелки использовались для патриотического воспитания и распространения идеологии коммунизма у населения.

Помимо политической символики настенные тарелки также украшали художественные репродукции, пейзажи городов и природные сцены. Они стали частью советской культуры и интерьера, и многие сохранились как коллекционные предметы или сувениры.

Сколько стоят советские тарелки сейчас

15 тысяч гривен стоит советская настенная тарелка диаметром 40 см. Она имеет геометрические узоры и является ручной работой. Из дефектов имеет сверхколотость. Многие советские настенные тарелки были изготовлены вручную или в ограниченном количестве, что делает их уникальными и ценными среди коллекционеров. Их дизайн может быть интересен и выразителен, а ручная работа придает им художественную ценность.

За 20 тысяч гривен продают две настенные тарелки 1930-х годов. Изготовлены они на Канаковском фаянсовом заводе имени Калинина. Реставрированные. Одна из них имеет сверхколотость. Ценность этих тарелок может быть связана именно с временем изготовления. Это время было важным для СССР с точки зрения политики, экономики и культуры, и тарелки могут быть своеобразными свидетелями того времени.

Самая дорогая настенная тарелка стоит 90 тысяч гривен . Все из-за людей, изображенных на ней - Богдана Хмельницкого и боярина, символизирующих определенные исторические моменты. Тарелка сделана из фарфора и имеет диаметр 38,6 см.

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