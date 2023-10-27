Эксперт объяснил, сколько ракет российские оккупанты сейчас производят и сколько могли уже накопить.

В ночь на 21 сентября рф выпустила по территории Украины 43 ракеты Х-101/555, из которых 36 были сбиты, и с того дня больше не применяла ракеты данного типа.

Как рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, средний показатель производства ракет Х-101/555 у россиян — 2 ракеты в сутки. При этом проводится восстановление ракет, преимущественно Х-55, которые требовали глубокого ремонта. Таким образом, в месяц российские оккупационные войска могут производить в среднем 60 ( +/- 20%) ракет Х-101/555/55.

Что касается крылатых ракет морского базирования "Калибр", по словам эксперта, в настоящее время их производство можно усреднённо оценить в 1,5 ракеты в сутки, то есть до 40-45 ракет в месяц.

Александр Коваленко отметил, что производство ракет Искандер-М в рф нестабильное и критически зависимое от поставок иностранных комплектующих, но в среднем в неделю они могут выдавать 3-4 ракеты. Производство Х-47М2 "Кинжал" ещё больше зависит от иностранных комплектующих, но все же выходит по 2-3 ракеты в месяц.

"Дальнейшее отсутствие пусков основной ударной номенклатуры Х-101/555 и КРМБ "Калибр" только лишь убеждает в том, что их процесс накопления проводится основательно, с учётом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022-й год", — подчеркнул военный обозреватель.

Эксперт добавил, что даже если оккупанты накопят 200 ракет, то одновременно запустить их все равно не смогут из-за проблемы наличия и функциональных возможностей носителей ракет.

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