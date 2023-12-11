Стоимость старых советских бутылок в Украине колеблется от 2 тысячи гривен до 5 тысяч гривен.

Цена зависит от редкости, материала, возраста, состояния, а также спроса на рынке. Politeka расскажет о некоторых из бутылок.

История советских бутылок

Создание стеклянной бутылки в Советском Союзе произошло в середине 20 века. Эти бутылки предназначались для различных жидких и газированных напитков, включая воду, соки, газированные напитки и алкогольные напитки.

Производство старых советских бутылок было широко распространенным индустриальным процессом, и многие заводы производили массовые партии бутылок для разных брендов и производителей напитков.

Многие бутылки имели характерный советский дизайн с четкими линиями и простыми формами. Часто на них появлялись символика советских времен, изображения космонавтов, коммунистические символы или местные пейзажи.

Сколько сейчас стоят старые советские бутылки

Старинная бутылка из стекла времен СССР продается за 2 тысячи гривен . Она в хорошем состоянии и не была реставрирована. Выполнена в простом стиле. Без узоров.

Еще одна стеклянная советская бутылка стоит 4 тысячи 500 гривен . Продавец отмечает, что у нее есть дефект - скол на горлышке. Реставрирована не была. Объем 0,5.

И, наконец, самая дорогая бутылка - это бутылка Narzan , изготовленная в Константиновке на заводе Главскло в 1930-м году прошлого века. Бутылка оригинальная. Имеет узор орла, что и делает его уникальным и востребованным среди коллекционеров. Такая бутылка стоит 5 тысяч гривен .

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