Военный эксперт Григорий Тамар прокомментировал, как Китай реагирует на войну в Украине. Об этом специалист рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

"Дело в том, что Россия ведет на самом деле эту войну за китайские интересы. Потому что самый главный выгодополучатель от этой войны - это Китай. Если Китай воспринимался как одно из важных государств в мире до этой войны, то сегодня это государство номер два. Все - это четко и очевидно", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что Россия, которая раньше воспринималась государством номер два в мире, сегодня уже неизвестно на каком вообще месте. Ведь на текущий момент Иран оказывает военную помощь России. Еще два года назад подобного невозможно было даже и представить. Ведь тогда у России была вторая армия мира, производство, эксперт и много чего другого.

Эксперт отметил, важно не то как страна начинает войну, а как она ее заканчивает. Это очень хорошо видно на примере ХАМАСа, которые вторглись в Израиль и были очень счастливы первые часы войны. Но теперь можно посмотреть, где все те люди, которые решили убивать евреев.

Подобное можно увидеть и на примере с Путиным. Он начал эту войну и фактически девальвировал все свои успехи за прошлые двадцать лет.

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