Цена на старые советские утюги в Украине колеблется от 750 до 4 тысяч 500 гривен.

Стоимость зависит от возраста, состояния, дизайна и редкости. Politeka расскажет о некоторых моделях.

История советских утюгов

Советские утюги были популярными бытовыми приборами в бывшем Советском Союзе на протяжении многих десятилетий. Первые экземпляры появились в конце 1920-х годов. Они были изготовлены преимущественно из чугуна и имели простой дизайн.

Постепенно утюги получали улучшение в механизмах регулирования температуры и других функциях. На протяжении советских времен эти приборы были не только бытовыми, но и символом трудящегося народа, поскольку гладили одежду для ежедневного использования и важных событий.

Утюги стали более массовыми после Второй мировой войны, когда произошел экономический подъем в стране. Популярны утюги производства таких предприятий, как "Рубин" и "Зил".

Сколько стоят советские утюги сейчас

Угольный утюг из металла стоит 750 гривен . Она весит 4 килограмма и имеет некоторые загрязнения. Некоторые модели угольных утюгов могут быть редкими или ограниченными изделиями. Если определенный утюг был выпущен в ограниченных количествах или уже давно прекратил производство, то это может сделать его желанным для коллекционеров, ищущих уникальность.

Еще один старинный утюг на углях продается за 1 тысячу 100 гривен . Она сделана из чугуна. Имеет колосничок и принадлежит к личной коллекции продавца.

Утюг с подставкой стоит 3 тысячи 500 гривен . Изготовлена ​​из разных металлов, место создания неизвестно.

За 4 тысячи 500 гривен продают еще один старинный советский утюг. Вероятно. что некоторые коллекционеры могут воспринимать ее как инвестиционный объект, надеясь, что ее рыночная стоимость со временем вырастет.

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