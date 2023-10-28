Стоимость зависит от возраста, состояния, дизайна и редкости. Politeka расскажет о некоторых моделях.
История советских утюгов
Советские утюги были популярными бытовыми приборами в бывшем Советском Союзе на протяжении многих десятилетий. Первые экземпляры появились в конце 1920-х годов. Они были изготовлены преимущественно из чугуна и имели простой дизайн.
Постепенно утюги получали улучшение в механизмах регулирования температуры и других функциях. На протяжении советских времен эти приборы были не только бытовыми, но и символом трудящегося народа, поскольку гладили одежду для ежедневного использования и важных событий.
Утюги стали более массовыми после Второй мировой войны, когда произошел экономический подъем в стране. Популярны утюги производства таких предприятий, как "Рубин" и "Зил".
Сколько стоят советские утюги сейчас
Угольный утюг из металла стоит 750 гривен . Она весит 4 килограмма и имеет некоторые загрязнения. Некоторые модели угольных утюгов могут быть редкими или ограниченными изделиями. Если определенный утюг был выпущен в ограниченных количествах или уже давно прекратил производство, то это может сделать его желанным для коллекционеров, ищущих уникальность.
Еще один старинный утюг на углях продается за 1 тысячу 100 гривен . Она сделана из чугуна. Имеет колосничок и принадлежит к личной коллекции продавца.
Утюг с подставкой стоит 3 тысячи 500 гривен . Изготовлена из разных металлов, место создания неизвестно.
За 4 тысячи 500 гривен продают еще один старинный советский утюг. Вероятно. что некоторые коллекционеры могут воспринимать ее как инвестиционный объект, надеясь, что ее рыночная стоимость со временем вырастет.
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