Рост цен на продукты в Украине, эксперт рассказал, чего ждать в следующем году.

Так, по словам специалистов, украинцы снабжены продовольствием на следующий год.

Тем не менее, обеспечение экспорта крайне важный фактор, об этом заявил экономист Олег Пендзин.

По его словам, на цены в Украине будут влиять в первую очередь тот факт, будет ли возможность полностью обеспечить экспорт.

В том случае, если не удастся – в Украине цены на продукты будут ниже, чем на внешнем рынке.

Для внутреннего потребителя, говорит эксперт, такой сценарий будет даже лучше, но аграрий не сможет собрать по деньгам то, что он планирует. В результате в следующем году он посеет меньше.

Пензин добавил, что в 2023 году удалось собрать много овощей, также он прогнозирует, что рост цен будет не таким стремительным и ощутимым, как в прошлом году.

Эксперт прогнозирует, что следует ожидать удорожания яиц в Украине из-за повышения цен на комбикорм для птиц.

То же касается и борщового набора.

"Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого безумного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет гораздо ласковее", – считает экономист Олег Пендзин.

Источник: tsn.ua.

Кроме того, недавно эксперты сообщали , что рост цен связан с сезонным повышением стоимости на корма, а также возможным восстановлением массовых отключений электроэнергии.

В зимний период также увеличивается стоимость энергоносителей и электроэнергии, а производство яиц снижается.

Поэтому в четвертом квартале текущего года, вероятно, будем наблюдать возврат цен на яйца до уровня 70-75 гривен за десяток.

В настоящее время цены на яйца в Украине стабилизировались.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.