Евгений Клопотенко вместе с солисткой группы Go_A Екатериной Павленко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить карпатский буришник - невероятно вкусный картофельный пирог. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

картофельное пюре – 700 г

кукурузная крупа (или мука) – 150-170 г

яйцо – 3 шт.

соль по вкусу

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

фарш говяжье-куриный - 450 г

сыр будз (молодая брынза) – 100 г (можно заменить на другой сыр)

сливочное масло – 100 г

Сначала Евгений Клопотенко готовит картофельное тесто. Для этого соединяем картофельное пюре, яйца, кукурузную крупу или муку, соль и хорошо вымешиваем.

Лук нарезаем кубиком, морковь натираем на большой терке. Выкладываем овощи на разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваем на медленном огне до золотистой корочки. Добавляем фарш, соль и быстро жарим начинку на большом огне.

Форму Евгений Клопотенко смазывает сливочным маслом, присыпает немного кукурузной крупой, выкладывает половину картофельно-кукурузной массы, затем натертый на большой терке сыр, на него – мясную начинку, а сверху накрывает второй половиной картофельно-кукурузной массы.

Выпекать буришник нужно в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Готовый пирог Евгений Клопотенко поливает растопленным сливочным маслом (50 г) и можно смаковать.

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