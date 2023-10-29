Украинская певица, солистка группы Go_A Екатерина Павленко стала звездной гостьей кулинарного проекта "Пекельні борошна" и попросила Евгения Клопотенко приготовить украинскую альтернативу французским эклерам.

Евгений Клопотенко решил из похожих ингредиентов приготовить украинские кифлики (рогалики), которые традиционно делали с розовым вареньем, но можно взять любое другое. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

пшеничная мука – 360 г

кукурузная мука - 260 г

живые дрожжи – 20 г

молоко – 200 мл

щепотка соли

сахар – 2 ст. л.

сметана – 350 г

варенье из розы - 200 мл

грецкий орех – 50 г

мак – 1 ст. л.

яйцо – 1 шт.

Сначала Евгений Клопотенко делает опару: размешивает дрожжи с молоком и оставляет на 15 минут в теплом месте.

Смешиваем пшеничную и кукурузную муку. Добавляем опару, соль, сахар, а также теплую или просто комнатной температуры сметану. Хорошо вымешиваем тесто минут 15, а затем накрываем полотенцем и оставляем подходить в теплом месте на 1–1,5 часа.

Когда тесто поднялось, Евгений Клопотенко раскатывает его и нарезает на небольшие треугольники. Выкладываем кусочки теста на противень, застеленный пергаментом, смазываем вареньем, добавляем измельченные орехи, присыпаем маком, закручиваем кифлики и даем им постоять еще 15-20 минут.

Выпекать кифлики нужно в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.