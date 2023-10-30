Победитель "Мастер Шеф" и ведущий проекта "Пекельні борошна" Евгений Клопотенко вместе с артистом "Квартал 95" приготовил популярное блюдо.

Евгений Клопотенко и украинский актер, участник проектов "Improv Live Show" и "Женский Квартал" от студии "Квартал 95" Владимир Шумко в эфире проекта "Пекельні борошна" показали рецепт украинского стрит-фуда - крымскотатарских чебуреков. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для теста Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 2 чебурека):

мука – 600 г

уксус – 25 г (желательно яблочный)

щепотка соли

сахар – 1 ч. л.

масло – 2 ст. л.

теплая вода – 250 мл

Для начинки нам понадобятся:

фарш бараний – 400 г

семена укропа – 1 ч. л.

лук – 1/2 шт.

соль по вкусу

растительное масло для жарки

Чтобы приготовить тесто для чебуреков, Евгений Клопотенко соединяет муку, уксус, щепотку соли, сахар, растительное масло, теплую воду и хорошо все перемешивает до однородности.

Делим тесто на две части и раскатываем их в круглую форму.

Для приготовления начинки Евгений Клопотенко просто смешивает фарш из баранины, семена укропа, щепотку соли, мелко нарезанный лук, для сочности добавляет немного воды и хорошо вымешивает.

Выкладываем начинку на тесто и формируем чебуреки.

В сковороде с большим количеством разогретого растительного масла Евгений Клопотенко обжаривает чебуреки до золотистой корочки - 5-7 минут. Если не любите еду из фритюра, то шеф-повар предлагает запечь чебуреки в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.

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