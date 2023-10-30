Евгений Клопотенко и украинский актер, участник проектов "Improv Live Show" и "Женский Квартал" от студии "Квартал 95" Владимир Шумко в эфире проекта "Пекельні борошна" показали рецепт украинского стрит-фуда - крымскотатарских чебуреков. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".
Для теста Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 2 чебурека):
- мука – 600 г
- уксус – 25 г (желательно яблочный)
- щепотка соли
- сахар – 1 ч. л.
- масло – 2 ст. л.
- теплая вода – 250 мл
Для начинки нам понадобятся:
- фарш бараний – 400 г
- семена укропа – 1 ч. л.
- лук – 1/2 шт.
- соль по вкусу
- растительное масло для жарки
Чтобы приготовить тесто для чебуреков, Евгений Клопотенко соединяет муку, уксус, щепотку соли, сахар, растительное масло, теплую воду и хорошо все перемешивает до однородности.
Делим тесто на две части и раскатываем их в круглую форму.
Для приготовления начинки Евгений Клопотенко просто смешивает фарш из баранины, семена укропа, щепотку соли, мелко нарезанный лук, для сочности добавляет немного воды и хорошо вымешивает.
Выкладываем начинку на тесто и формируем чебуреки.
В сковороде с большим количеством разогретого растительного масла Евгений Клопотенко обжаривает чебуреки до золотистой корочки - 5-7 минут. Если не любите еду из фритюра, то шеф-повар предлагает запечь чебуреки в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.
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