Евгений Клопотенко и украинский актер, участник проектов "Improv Live Show" и "Женский Квартал" от студии "Квартал 95" Владимир Шумко в эфире проекта "Пекельні борошна" показали рецепт украинского стрит-фуда - крымскотатарских чебуреков. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для теста Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 2 чебурека):

  • мука – 600 г
  • уксус – 25 г (желательно яблочный)
  • щепотка соли
  • сахар – 1 ч. л.
  • масло – 2 ст. л.
  • теплая вода – 250 мл

Для начинки нам понадобятся:

  • фарш бараний – 400 г
  • семена укропа – 1 ч. л.
  • лук – 1/2 шт.
  • соль по вкусу
  • растительное масло для жарки

Пекельні борошна

Чтобы приготовить тесто для чебуреков, Евгений Клопотенко соединяет муку, уксус, щепотку соли, сахар, растительное масло, теплую воду и хорошо все перемешивает до однородности.

Делим тесто на две части и раскатываем их в круглую форму.

Для приготовления начинки Евгений Клопотенко просто смешивает фарш из баранины, семена укропа, щепотку соли, мелко нарезанный лук, для сочности добавляет немного воды и хорошо вымешивает.

Пекельні борошна

Выкладываем начинку на тесто и формируем чебуреки.

В сковороде с большим количеством разогретого растительного масла Евгений Клопотенко обжаривает чебуреки до золотистой корочки - 5-7 минут. Если не любите еду из фритюра, то шеф-повар предлагает запечь чебуреки в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.

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