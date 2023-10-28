Украинский актер, участник проектов "Improv Live Show" и "Женский Квартал" от студии "Квартал 95" Владимир Шумко стал звездным гостем кулинарного проекта "Пекельні борошна" и попросил Евгения Клопотенко найти украинскую альтернативу итальянскому ризотто с белыми грибами.

Клопотенко предложил звезде "Квартал 95" приготовить блюдо, которое любили казаки – кулиш с мясом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

Пшено - 200 г

Лук – 1/2 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Сливочное масло – 20 г + растительное масло для жарки

Белые грибы – 100 г (сушеные)

Белое вино – 50 мл

Сливки – 100 г

Говяжий стейк – 1 шт.

Твердый сыр по вкусу

Соль

Сначала Евгений Клопотенко несколько раз промывает пшено.

Морковь и лук чистим и нарезаем большим кубиком, зубчик чеснока раздавливаем ножом.

На разогретой сковороде со смесью срастительного и сливочного масла тушим морковь, лук и чеснок 1,5–3 минуты. Затем добавляем сушеные белые грибы, вино, пшено и хорошо все перемешиваем. Добавляем воду или бульон и на медленном огне готовим кулиш 15–20 минут почти до готовности пшена.

В конце Евгений Клопотенко добавляет соль, теплые сливки, натертый сыр и снимает блюдо с огня.

На максимально разогретую сковороду выкладываем стейк и обжариваем его по две минуты с каждой стороны, затем отправляем мясо в разогретую до 180 градусов духовку на 3-4 минуты.

Готовое мясо нарезаем тонкими кусочками, выкладываем на кулиш – и готово.

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