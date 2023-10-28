Украинский актер, участник проектов "Improv Live Show" и "Женский Квартал" от студии "Квартал 95" Владимир Шумко стал звездным гостем кулинарного проекта "Пекельні борошна" и попросил Евгения Клопотенко найти украинскую альтернативу итальянскому ризотто с белыми грибами.
Клопотенко предложил звезде "Квартал 95" приготовить блюдо, которое любили казаки – кулиш с мясом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- Пшено - 200 г
- Лук – 1/2 шт.
- Морковь – 1/2 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Сливочное масло – 20 г + растительное масло для жарки
- Белые грибы – 100 г (сушеные)
- Белое вино – 50 мл
- Сливки – 100 г
- Говяжий стейк – 1 шт.
- Твердый сыр по вкусу
- Соль
Сначала Евгений Клопотенко несколько раз промывает пшено.
Морковь и лук чистим и нарезаем большим кубиком, зубчик чеснока раздавливаем ножом.
На разогретой сковороде со смесью срастительного и сливочного масла тушим морковь, лук и чеснок 1,5–3 минуты. Затем добавляем сушеные белые грибы, вино, пшено и хорошо все перемешиваем. Добавляем воду или бульон и на медленном огне готовим кулиш 15–20 минут почти до готовности пшена.
В конце Евгений Клопотенко добавляет соль, теплые сливки, натертый сыр и снимает блюдо с огня.
На максимально разогретую сковороду выкладываем стейк и обжариваем его по две минуты с каждой стороны, затем отправляем мясо в разогретую до 180 градусов духовку на 3-4 минуты.
Готовое мясо нарезаем тонкими кусочками, выкладываем на кулиш – и готово.
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