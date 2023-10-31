Стоимость советских кукол зависит от материала, размера, ценности, состояния, производителя и многих других факторов.

3 интересных факта о куклах времен СССР

Матрешка – самая известная советская кукла. Матрешки – это набор кукол обычно в виде женских фигурок, одна вложенная в другую. Они отражали разные аспекты культуры СССР. К примеру, на них часто изображали народную одежду, темы труда или национальные символы. В Советском Союзе были популярны так называемые "Русалочки" - сборные куклы, состоявшие из разных частей тела и одежды, которые можно было одевать и снимать. Это был популярный игрушечный продукт среди девочек, поскольку позволял им создавать разных персонажей и стильно одевать их. В СССР также разрабатывали куклы для педагогических целей. Например, существовали куклы, которые помогали детям изучать анатомию или обучали работе с разными инструментами. Эти образовательные куклы использовались в школах и детских садах для повышения интереса детей к обучению.

Сколько стоят советские куклы сейчас

Кукла СССР "Любочка" стоит 7 тысяч 900 гривен . Она произведена на фабрике игрушек имени 8 марта из бумаги, ткани и пластика. "Любочка" была одной из самых популярных игрушек в Советском Союзе и символизирует времена советской истории, а именно 1960-1980-х годов. Если определенный вид "Любочки" был ограничен или стал редким спустя время, это может сделать его более ценным для коллекционеров. Кроме того, состояние куклы также имеет значение - чем она лучшего состояния, тем выше ее ценность.

Кукла СССР "Светлана" продается за 9 тысяч 900 гривен . Произведена на той же фабрике, что и Любочка в 60-70-х годах. Куклы "Светлана" имеют характерный вид, который может быть привлекателен для коллекционеров, ценящих ретро-дизайн и винтажные предметы. Со временем многие такие куклы стали редкими, и они могут быть трудно найти на рынке коллекционных предметов.

Кукла из прессопилки имеет цену 15 тысяч гривен . Место ее изготовления неизвестно. Однако можно предположить, что такая стоимость связана с художественной ценностью, поскольку они были созданы мастерами с высоким уровнем мастерства. Они могут иметь сложную обработку, реалистичный вид и быть подлинными произведениями искусства.

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