Самовары времен Советского союза сегодня оценивают в сумму от 2 тысяч гривен до 15 тысяч гривен.

Цена самоваров зависит от года производства, материала, модели, состояния и спроса.

Пять интересных фактов о советских самоварах

1. Многие советские самовары были изготовлены из чугуна и меди и имели тяжелую и прочную конструкцию. Они были очень продолжительными и способными служить десятилетиями.

2. Многие советские самовары имели характерный дизайн с геометрическими орнаментами и рисунками, отражающими советскую символику.

3. Советские самовары отличались высокой эффективностью. Они использовали уголь или дрова для кипячения воды, что позволяло экономить энергию.

4. В СССР чай был популярным напитком, и именно в этот период многие советские хозяйства обязательно имели самовар. Он стал непременной частью чайного ритуала.

5. Больше советских самоваров производили в городах таких как Тула, Киров и Самара.

Сколько стоят советские самовары сейчас

Советский самовар из меди продают за 2 тысячи 700 гривен . Продавец отмечает, что он находится в хорошем состоянии и без реставрации.

Советский самовар из латуни стоит 5 тысяч гривен . Указано, что он коллекционный, но место изготовления неизвестно.

Самовар с Кольчугинского посудного завода стоит 6 тысяч 500 гривен . Он производится из металла и продается в хорошем состоянии. Отмечают, что он антикварный и тяжелый, что свидетельствует о его качестве.

Самовар "Баташева" оценивают в 9 тысяч гривен . Материал – латунь. Нет дефектов. Произведен в 1988 году и полностью рабочий. Самовары Баташева были изготовлены в русской мастерской Георгия Петровича Баташева, славившегося своим высоким мастерством и внимательностью к деталям. Они были созданы вручную и обладали высокой степенью обработки и ручной работы, что делало их настоящими шедеврами искусства.

Еще один самовар с Кольчугинского посудного завода стоит 15 тысяч гривен . Кольчугинские самовары часто отличались высоким качеством изготовления и элегантным дизайном. Они могли быть покрыты разными орнаментами, включая гравировку и эмалирование. Это делало их настоящим шедевром искусства, и многие коллекционеры ценят их за этот аспект.

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