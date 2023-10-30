Цена на старые советские игрушки машинки в Украине колеблется от 18 тысяч до 150 тысяч гривен.

Цена зависит в основном от материала, места изготовления и состояния машинки.

3 интересных факта о советских игрушках-машинках

1. Первые советские игрушки-машинки появились в 1920-х годах, когда советские власти стали поддерживать массовое производство детских игрушек. Сначала это были деревянные машинки, но со временем они стали производиться также из металла и пластика.

2. Одной из известнейших советских игрушек-машинок был "Зенит-Спорт". Эта игрушка была сделана на основе популярного советского автомобиля "Зис-5" и была популярна среди детей в 1930-40-х годах.

3. В 1950-х годах советская компания "Металлист" выпустила серию металлических игрушек, являвшихся копиями известных автомобилей, таких как "Газ-21 Волга" и "Москвич-402". Эти игрушки были очень популярны.

Сколько стоят советские игрушки-машинки сейчас

Антикварный автоконструктор 50-х годов продают за 18 тысяч гривен . В наборе есть уникальные модели ЗИМ и Турист. Однако продавец отмечает, что у последнего отломана и потеряна рамка окна, а один из моторов не работает.

"Запорожец молоковоз" стоит 28 тысяч гривен . Он изготовлен из металла в Запорожье. Несколько реставрирован бывшим собственником. Нет ржавений.

27 тысяч гривен просят за "Железный грузовик" 1946-го года. Модель сделана из металла на неизвестном предприятии СССР.

Педальная машинка "Стрела-ракета" из алюминия продается за 80 тысяч гривен . В нем нет руля и переднего колеса. Изготовлена ​​на неизвестном заводе СССР. Хорошо сохраненные экземпляры "Стрела-ракеты" могут быть редкими, и коллекционеры могут бороться за их сохранность и увеличение их стоимости.

Педальная машинка "Лайка" стоит больше всех - 150 тысяч гривен . Такую большую стоимость связывают с тем, что "Лайка" отражает историю советской эпохи. Эти машинки были популярны в СССР в 1960-1980-х годах и стали частью культуры того периода. Коллекционеры могут их ценить как исторический артефакт. Также эта машинка может быть ценной из-за своей редкости.

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