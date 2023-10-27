За старые советские сервизы коллекционеры в Украине готовы платить от 7 тысяч до 18 тысяч гривен.

Стоимость советских чайных сервизов зависит преимущественно именно от материала и количества единиц в наборе. Politeka узнала стоимость самых популярных изделий из фарфора.

История советских чайных сервизов

В период советской власти (с примерно 1920-х до 1991 года) производство чайных сервизов было активной отраслью советской промышленности. Чай был важной частью советской культурной жизни, поэтому спрос на посуду для чая был велик.

Советские чайные сервизы часто имели простой и функциональный дизайн. Они производились из фарфора, керамики или стекла. Некоторые сервизы имели тематическое убранство, связанное с советскими символами или национальными мотивами.

Многие чайные сервизы производились на массовую продукцию благодаря промышленным предприятиям, таким как "Ленинская фарфоровая фабрика". Это обеспечивало доступность этих изделий для большей части населения.

Некоторые люди коллекционировали чайные сервизы, обменивали их или собирали для личного потребления. Коллекционирование чайной посуды из фарфора актуально до сих пор.

Сколько стоят советские сервизы из фарфора сейчас

Синий сервиз "Кобальтовый бутон" продают за 7 тысяч 500 гривен. Он произведен на Барановском фарфоровом заводе и является редким и коллекционным. Продается с “родной” коробкой и никогда не использовался.

Еще один чайный сервиз из фарфора времен СССР стоит 10 тысяч 500 гривен. Он исполнен также в синем цвете и имеет уникальные узоры. Автор отмечает, что состояние – новое.

Несмотря на следы времени, потертости и микроцарапины, 12 тысяч 250 гривен просят за сервиз "Вербелки". Однако можно предположить, что цена связана с тем, что сервиз изготовлен на Дмитровском фарфоровом заводе и так же является одним из редких.

Столовый сервиз "Кобальт" с позолотой продается за 15 тысяч гривен. Это изделие из Дулевского фарфорового завода. Не использовался, не имеет трещин царапин и потертостей. Набор состоит из шести тарелок диаметром 20 см и шести тарелок диаметром 1.75 см.

Реставрированный сервиз "Вербилки" с ранних лет Советского союза продают за 18 тысяч гривен. Ценен он именно своим происхождением, возрастом и уникальностью.

Читайте также:

Старые фарфоровые "Рыбки" можно продать за 10 тысяч гривен: за сервизом какого цвета охотятся коллекционеры

Советские ковры можно продать за 10 тысяч гривен: за какие коллекционеры готовы платить больше всего денег

Старую швейную машинку можно продать за 15 тысяч, за чем охотятся коллекционеры в Украине