В этот раз у себя в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить сливовый пирог из The New York Times.
Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что в течение десятков лет весь мир ждал сентябрьского издания газеты, чтобы снова и снова увидеть тот же рецепт сливового пирога - это был символ начала осени.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2/3 чашки сахара
- 1/2 чашки мягкого сливочного масла
- щепотка соли
- 2 яйца
- в оригинальном рецепте идет 1 чашка пшеничной муки, но "Мастер Шеф" Мартыновская берет 3/4 чашки пшеничной муки + полчашки миндальной муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- сливы
- щепотка корицы и сахара для посыпки
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает сахар, сливочное масло и щепотку соли. Далее добавляем яйца и взбиваем массу венчиком до однородности.
Далее добавляем муку и разрыхлитель. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует обязательно попробовать приготовить этот пирог с добавлением миндальной или другой ореховой муки – получится невероятно вкусно.
Выкладываем тесто в форму, лучше всего керамическую, дополнительно ее можно смазать маслом и присыпать сахаром. Выкладываем на тесто половинки слив, присыпаем их корицей и щепоткой сахара.
"Я от себя немного бросила свежего тимьяна и капнула вкусного выдержанного бальзамика на сливки, но это не обязательно", - добавила "Мастер Шеф" Мартыновская.
Выпекать пирог нужно в разогретой до 170 градусов духовке 1 час.
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