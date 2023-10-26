В этот раз у себя в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить сливовый пирог из The New York Times.

Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что в течение десятков лет весь мир ждал сентябрьского издания газеты, чтобы снова и снова увидеть тот же рецепт сливового пирога - это был символ начала осени.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

2/3 чашки сахара

1/2 чашки мягкого сливочного масла

щепотка соли

2 яйца

в оригинальном рецепте идет 1 чашка пшеничной муки, но "Мастер Шеф" Мартыновская берет 3/4 чашки пшеничной муки + полчашки миндальной муки

1 ч.л. разрыхлителя

сливы

щепотка корицы и сахара для посыпки

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает сахар, сливочное масло и щепотку соли. Далее добавляем яйца и взбиваем массу венчиком до однородности.

Далее добавляем муку и разрыхлитель. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует обязательно попробовать приготовить этот пирог с добавлением миндальной или другой ореховой муки – получится невероятно вкусно.

Выкладываем тесто в форму, лучше всего керамическую, дополнительно ее можно смазать маслом и присыпать сахаром. Выкладываем на тесто половинки слив, присыпаем их корицей и щепоткой сахара.

"Я от себя немного бросила свежего тимьяна и капнула вкусного выдержанного бальзамика на сливки, но это не обязательно", - добавила "Мастер Шеф" Мартыновская.

Выпекать пирог нужно в разогретой до 170 градусов духовке 1 час.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.