Пенсии в Украине в ноябре 2023 года, чего ждать украинцам в ближайшее время.

Детали начисления пенсий в Украине рассказали в youtube канале "Банковский клуб".

С 1 ноября не ожидается изменений пенсионных выплат в Украине, но в 2024 году произойдет индексация и повышение минимальных пенсий.

Размеры минимальной пенсии в Украине сейчас составляют 2093 грн, в среднем пенсионные выплаты достигают 5311 грн. размер выплат может быть выше за счет надбавок, принадлежащих некоторым пенсионерам. Прибавки по возрасту также будут выплачиваться в ноябре: такие выплаты рассчитывают ежемесячно в автоматическом режиме и добавляются к пенсии.

Надбавка по возрасту от 70 до 74 лет – 300 грн, от 75 до 79 лет – 456 грн и от 80 и старше лет – 570 грн надбавки к основной пенсии.

Следует рассмотреть пенсию по особым обстоятельствам, которые тоже будут выплачивать в ноябре 2023 года.

Пока эта надбавка равна 40% от прожиточного минимума и составляет 837 грн. ее могут получить, во-первых, пенсионеры 80 лет и старшие, проживающие сами, во-вторых, пенсионеры, которые не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно, если у них нет трудоспособных родственников.

В-третьих люди, нуждающиеся в особом уходе.

Также могут быть учтены личные обстоятельства пенсионера, например, если с ним живет несовершеннолетний ребенок, то возможно приобрел 150 грн в месяц.

На размер выплат по инвалидности влияет группа, назначенная комиссией: возраст человека и величина его возрастных пенсионных выплат. Сейчас люди с инвалидностью в Украине получают – первая группа 2300 грн, 2-3 группа неработающим 2100 грн и 2-3 группа работающим – 2093 грн.

Что изменится для пенсионера в 2024 году: в марте 2024 планируется масштабная индексация пенсий. Независимо от этого, размер минимальной пенсии вырастет на 268 грн, то есть до 2361 грн. Кроме того, в следующем году будет внедрена система пенсионных баллов, которая поможет регулировать размер выплат в дальнейшем.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.