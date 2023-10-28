Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделила рецептом вариации на Тирамису, где вместо кофейного сиропа завариваем вкусный черный чай, заменяем печенье, а также добавляем ягоды.
Для крема нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г творога
- сливки 33% – 200 мл + 50 мл
- яйца – 2 шт.
- 100 г сахара
- 35 мл воды
- цедра апельсина
- ваниль
Также для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет:
- 100 г замороженной вишни + 20 г сахара
- черный крепко заваренный чай earl grey + 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. какао
- 300 г печенья бискотти
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская блендером сбивает творог и 50 мл сливок до максимальной однородности.
Сахар и воду нужно вскипятить в сотейнике и довести до температуры 117 градусов. Затем, когда сироп остынет до 90 градусов, начинаем взбивать миксером яйца. Тоненькой струйкой вливаем сироп в яйца - масса должна стать белой и стойкой.
200 мл холодных сливок взбиваем с ванилью до стойких пиков.
Все три составляющие – творожную, яичную и сливочную смеси "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская аккуратно смешивает с помощью венчика и силиконовой лопатки, добавляя цедру.
Завариваем крепкий чай с ложкой сахара.
На сковороде карамелизуем 20 г сахара, добавляем вишни и провариваем их 8-10 минут.
Охлажденные вишни "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская выкладывает на дно порционной формы, покрывает кремом, бискотти быстро погружает в чай и выкладывает на крем. Повторяем слои до верха формы, а сверху посыпаем десерт крошками бискотти и какао.
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