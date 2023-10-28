Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила интересную и легкую альтернативу тирамису.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделила рецептом вариации на Тирамису, где вместо кофейного сиропа завариваем вкусный черный чай, заменяем печенье, а также добавляем ягоды.

Для крема нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г творога

сливки 33% – 200 мл + 50 мл

яйца – 2 шт.

100 г сахара

35 мл воды

цедра апельсина

ваниль

Также для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет:

100 г замороженной вишни + 20 г сахара

черный крепко заваренный чай earl grey + 1 ст. л. сахара

1 ч. л. какао

300 г печенья бискотти

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская блендером сбивает творог и 50 мл сливок до максимальной однородности.

Сахар и воду нужно вскипятить в сотейнике и довести до температуры 117 градусов. Затем, когда сироп остынет до 90 градусов, начинаем взбивать миксером яйца. Тоненькой струйкой вливаем сироп в яйца - масса должна стать белой и стойкой.

200 мл холодных сливок взбиваем с ванилью до стойких пиков.

Все три составляющие – творожную, яичную и сливочную смеси "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская аккуратно смешивает с помощью венчика и силиконовой лопатки, добавляя цедру.

Завариваем крепкий чай с ложкой сахара.

На сковороде карамелизуем 20 г сахара, добавляем вишни и провариваем их 8-10 минут.

Охлажденные вишни "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская выкладывает на дно порционной формы, покрывает кремом, бискотти быстро погружает в чай ​​и выкладывает на крем. Повторяем слои до верха формы, а сверху посыпаем десерт крошками бискотти и какао.

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