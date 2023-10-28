Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделила рецептом вариации на Тирамису, где вместо кофейного сиропа завариваем вкусный черный чай, заменяем печенье, а также добавляем ягоды.

Для крема нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г творога
  • сливки 33% – 200 мл + 50 мл
  • яйца – 2 шт.
  • 100 г сахара
  • 35 мл воды
  • цедра апельсина
  • ваниль

Также для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет:

  • 100 г замороженной вишни + 20 г сахара
  • черный крепко заваренный чай earl grey + 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. какао
  • 300 г печенья бискотти

Ольга Мартыновская

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская блендером сбивает творог и 50 мл сливок до максимальной однородности.

Сахар и воду нужно вскипятить в сотейнике и довести до температуры 117 градусов. Затем, когда сироп остынет до 90 градусов, начинаем взбивать миксером яйца. Тоненькой струйкой вливаем сироп в яйца - масса должна стать белой и стойкой.

200 мл холодных сливок взбиваем с ванилью до стойких пиков.

Все три составляющие – творожную, яичную и сливочную смеси "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская аккуратно смешивает с помощью венчика и силиконовой лопатки, добавляя цедру.

Ольга Мартыновская

Завариваем крепкий чай с ложкой сахара.

На сковороде карамелизуем 20 г сахара, добавляем вишни и провариваем их 8-10 минут.

Охлажденные вишни "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская выкладывает на дно порционной формы, покрывает кремом, бискотти быстро погружает в чай ​​и выкладывает на крем. Повторяем слои до верха формы, а сверху посыпаем десерт крошками бискотти и какао.

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