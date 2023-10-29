Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить киш лорен.

Для песочного теста нам понадобятся:

250 г пшеничной муки

125 г холодного сливочного масла кусочками

1 ст. л. холодной воды

1 яйцо

щепотка соли

Для начинки "Мастер Шеф" Мартыновская берет следующие ингредиенты:

150 г молока

150 г сливок

150 г зернистого сыра

4 яйца

соль и перец

200 г грудинки

1 лук порей

горстка свежего шпината

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавила, что процесс приготовления можно упростить и ускорить, используя уже готовое песочное или слоеное бездрожжевое тесто (400 г). А для начинки также можете пофантазировать из того, что есть в холодильнике.

Для песочного теста сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает муку и масло, затем добавляет соль, воду и яйцо и быстро замешивает до однородной массы. Перед выпеканием тесто нужно положить в холодильник на 1 час.

Чтобы приготовить начинку, слегка обжариваем на сковороде ветчину и лук.

Смешиваем яйца, сливки, молоко, соль и перец – это называется "крем-приз".

Тесто раскатываем и выкладываем в порционные формы. На тесто "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская выкладывает ветчину с луком, заливает все молочно-яичной смесью, а сверху добавляет зернистый сыр и шпинат.

Выпекать киш лорен нужно при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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