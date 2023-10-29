Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить киш лорен.

Для песочного теста нам понадобятся:

  • 250 г пшеничной муки
  • 125 г холодного сливочного масла кусочками
  • 1 ст. л. холодной воды
  • 1 яйцо
  • щепотка соли

Для начинки "Мастер Шеф" Мартыновская берет следующие ингредиенты:

  • 150 г молока
  • 150 г сливок
  • 150 г зернистого сыра
  • 4 яйца
  • соль и перец
  • 200 г грудинки
  • 1 лук порей
  • горстка свежего шпината

Ольга Мартыновская

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавила, что процесс приготовления можно упростить и ускорить, используя уже готовое песочное или слоеное бездрожжевое тесто (400 г). А для начинки также можете пофантазировать из того, что есть в холодильнике.

Для песочного теста сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает муку и масло, затем добавляет соль, воду и яйцо и быстро замешивает до однородной массы. Перед выпеканием тесто нужно положить в холодильник на 1 час.

Ольга Мартыновская

Чтобы приготовить начинку, слегка обжариваем на сковороде ветчину и лук.

Смешиваем яйца, сливки, молоко, соль и перец – это называется "крем-приз".

Тесто раскатываем и выкладываем в порционные формы. На тесто "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская выкладывает ветчину с луком, заливает все молочно-яичной смесью, а сверху добавляет зернистый сыр и шпинат.

Выпекать киш лорен нужно при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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