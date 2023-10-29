Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить киш лорен.
Для песочного теста нам понадобятся:
- 250 г пшеничной муки
- 125 г холодного сливочного масла кусочками
- 1 ст. л. холодной воды
- 1 яйцо
- щепотка соли
Для начинки "Мастер Шеф" Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- 150 г молока
- 150 г сливок
- 150 г зернистого сыра
- 4 яйца
- соль и перец
- 200 г грудинки
- 1 лук порей
- горстка свежего шпината
"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавила, что процесс приготовления можно упростить и ускорить, используя уже готовое песочное или слоеное бездрожжевое тесто (400 г). А для начинки также можете пофантазировать из того, что есть в холодильнике.
Для песочного теста сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает муку и масло, затем добавляет соль, воду и яйцо и быстро замешивает до однородной массы. Перед выпеканием тесто нужно положить в холодильник на 1 час.
Чтобы приготовить начинку, слегка обжариваем на сковороде ветчину и лук.
Смешиваем яйца, сливки, молоко, соль и перец – это называется "крем-приз".
Тесто раскатываем и выкладываем в порционные формы. На тесто "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская выкладывает ветчину с луком, заливает все молочно-яичной смесью, а сверху добавляет зернистый сыр и шпинат.
Выпекать киш лорен нужно при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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