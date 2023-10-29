За советские столовые приборы коллекционеры платят в Украине от 2 тысяч гривен до 47 тысяч гривен.

Цена столовых приборов зависит преимущественно именно от материала и количества единиц в наборе. Politeka узнала стоимость самых популярных изделий.

История советских столовых приборов

После второй мировой войны столовые приборы прошли несколько этапов развития. Во-первых, после войны большое количество металлических материалов было собрано для военных нужд, поэтому производство столовых приборов стало ограниченным. Но с течением времени оно возобновилось, и появились новые дизайны и материалы.

В 1950-60-х годах популярными были нержавеющая сталь и хромированные приборы, устойчивые к коррозии и достаточно легкие в уходе. Впоследствии, в 1970-80-х годах возник спрос на приборы с более креативными дизайнами и разнообразными цветами.

С появлением экологических вопросов и тревожных сигналов по использованию пластика, столовые приборы из стекла и бамбука стали популярны в 21 веке. Эти материалы более экологически чистые, а также придают приборам естественный и эстетичный вид.

Сколько стоят советские столовые приборы сейчас

Столовые приборы "Мельхиор" времен СССР стоят 2 тысячи 500 гривен . Автор отмечает, что они новые и в идеальном состоянии. Мельхиоровые столовые приборы могут быть произведены с большим мастерством. Они могут иметь сложные орнаменты, гравировки и разные художественные детали, которые привлекают коллекционеров.

Посеребренный столовый набор "Серебряная роза Кольчугино" продается за 15 тысяч гривен . Серебро – это благородный металл, и столовые наборы из серебра имеют свою собственную ценность. Серебряная роза может быть изготовлена ​​из серебра или покрыта серебряными деталями, что делает ее ценным коллекционным предметом.

20 тысяч гривен просят за столовые приборы "Роза" . Этот набор рассчитан на 6 человек, имеет 24 прибора. Состоит из 6 вилок, 6 ложек, 6 чайных ложек, 6 ножей. Приборы в идеальном состоянии ни разу не использовались. Некоторые столовые наборы "Роза" могут быть редкими или даже уникальными. Они могут быть изготовлены ограниченным тиражом или иметь особый дизайн, отличающийся от обычных столовых приборов. Именно это делает их востребованными.

Набор столовых приборов "Централь 916" стоит 47 тысяч 200 гривен . В набор входит: 6 десертных ложек, 6 десертных вилок, 6 чайных ложек, 6 кофейных ложек, 6 ножей, и три доппредмета. Столовые приборы серебряные и 916 пробы, что делает их привлекательной в глазах коллекционеров.

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