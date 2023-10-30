Зодиак может быть ключом к этому. В этом удобном для пользователя руководстве мы раскроем тайны совместимости знаков зодиака в дружбе и поможем вам укрепить связи с людьми, которые вам дороги.
Овен
Овны с их огненным духом — прирожденные лидеры и новаторы. Лучше всего они общаются с другими огненными знаками, Львом и Стрельцом, которые соответствуют их энтузиазму к приключениям и действиям. Овен также может построить крепкую дружбу с открытыми Близнецами и очаровательными Весами.
Телец
Телец приземлен и надежен, часто заводит глубокую дружбу с другими земными знаками, Девой и Козерогом, которые разделяют их практичный характер. Кроме того, их сильная связь с Раком основана на эмоциональной поддержке, и они могут наслаждаться интеллектуальными беседами, которые приносит Водолей.
Близнецы
Адаптивность и обаяние Близнецов позволяют им общаться с широким спектром знаков. Им нравится оживленное общение с другими воздушными знаками, Весами и Водолеями. Близнецы также могут найти общие интересы с Овном и Львом, которые разделяют их энтузиазм.
Рак
Эмоциональная глубина и заботливый характер Рака делают его отличными друзьями с другими водными знаками, Скорпионом и Рыбами. Они также находят утешение в практичности Тельца и любопытстве Девы.
Лев
Львы с их харизмой и энергией преуспевают в компании Овна и Стрельца. Им также нравится поддержка со стороны огненного знака Стрельца и интеллектуальная стимуляция со стороны Близнецов и Весов.
Дева
Практичность и внимание к деталям Девы хорошо сочетаются с другими земными знаками, Тельцом и Козерогом. Они также ценят аналитические беседы с воздушными знаками, Близнецами и Весами.
Весы
Весы, стремящиеся к равновесию и гармонии, имеют естественную близость к другим воздушным знакам, Близнецам и Водолею. Они также наслаждаются красотой связи со Львом и Стрельцом.
Скорпион
Скорпионы образуют глубокие и крепкие связи с другими водными знаками, Раком и Рыбами. Их магнетическая личность также привлекает земные знаки, Тельца и Козерога.
Стрелец
Любовь Стрельца к приключениям и знаниям находит идеальную пару в Овне и Льве. Они также ценят интеллектуальную стимуляцию со стороны Близнецов и Весов.
Козерог
Надежность и преданность Козерогам способствуют крепким дружеским отношениям с другими земными знаками, Тельцом и Девой. Они также ценят чувство ответственности Рака и интеллектуальную глубину Водолея.
Водолей
Водолеи, движимые своими гуманитарными ценностями, глубоко связаны с другими воздушными знаками, Близнецами и Весами. Они также ценят интеллектуальные беседы со Стрельцом и Овном.
Рыбы
Мечтательная и сострадательная натура Рыб перекликается с другими водными знаками, Раком и Скорпионом. Они также находят духовную связь с Тельцом и Козерогом.
Источник: astrotalk.
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