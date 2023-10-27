Так, в "Укрзализныце" сообщили об изменениях.

Как сообщила пресс-служба Укрзализныци, женских купе в пассажирских поездах станет больше.

В частности, они станут доступны еще в четырех поездах, а именно:

№17/18 Харьков – Ужгород

№29/30 Киев – Ужгород

№3/4 Запорожье – Ужгород

№26/236 Одесса – Рахов.

Известно, что купить билеты в женские купе можно будет в Укрзализныце с 27 октября.

В Укрзализныце добавили, что по-прежнему места будут маркироваться в приложении, посадка в такие купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет.

Кроме того, цена проезда в женских купе не будут выше обычных, в вагонах такого же класса.

"Наш пилотный проект с женскими купе продемонстрировал, что эта услуга сейчас нужна и актуальна. В среднем такие купе заполняются на 93%. За 4 месяца мы реализовали уже 25 тыс. билетов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Укрзализныце выбирали дальние рейсы, по которым путешествуют многие женщины с детьми. Подключили новые направления, а именно Одессу, Запорожье, Ивано-Франковск, Рахов.

"А когда запустят "мужское купе"? Почему такая дискриминация?",

" укрзализныця, что вы чудите лучше бы занимались улучшением сервисов, обновлением вагонов и безопасностью во время поездок, а не вы увеличиваете количество билетов в террариумы",

"Конечно это все хорошо, но в моем случае (4 человека, я мужчина, две дочери и внучка) - почему не назвать купе например семейное и разрешить мужчине покупать билет в женское купе в случае его полного заполнения семьей? Разве не нарушаются права мужчин? PS Билеты были только в женское купе", – пишут украинцы в комментариях.

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