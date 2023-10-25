Этот рецепт пирога на Хэллоуин не требует особых кулинарных умений и дорогих продуктов.

Хэллоуин в 2023-м году отмечается во вторник, 31 октября.

Рецептов блюд на Хэллоуин огромное количество и один из самых знаменитых из них – рецепт тыквенного пирога.

Его то, вернее, одну из его версий, и рассказали на канале "Симфония вкуса".

Для приготовления тыквенного пирога на Хеллоуин по этому рецепту понадобятся такие ингредиенты:

260 г муки, 160 г холодного сливочного масла, 30 г сахара, 70-80 мл холодной воды, 1/3 ч.л. соли.

Также необходимы 400 г пюре из тыквы, 150 г сгущенки, 2 больших яйца, 50 г сахара, 1 ч. л. Корицы, 0,5 ч. л. имбиря, 0,5 ч. л. мускатного ореха, 70 г грецких орехов.

Разрезаем тыкву, удаляем мякоть и семечки, разрезаем на части и кладем на деко. Запекаем в духовке при температуре 200. Необходимо, чтобы тыква стала мягкой, поэтому время запекания зависит от размеров тыквы.

Чтобы тыква не пригорела, на этапе запекания можно накрыть ее в духовке фольгой.

А пока тыква запекается, засыпаем в чашу муку, сахар, соль. Режем кубиками холодное сливочное масло и добавляем в муку. Перетираем все до однородной массы – лучше это сделать руками. Добавляем холодную воду – можна частями. Вымешиваем тесто. Кладем тесто в пакет и отправляем его в холодильник.

А в это время достаем из духовки тыкву. Чистим от кожуры и кладем в глубокую тарелку. Достаем из холодильника тесто. Посыпаем пергаментную бумагу небольшим количеством муки и выкладываем на него тесто. Раскатываем и кладем в форму так, чтобы было с бортиками.

Далее готовим начинку – в глубокую тарелку с мякотью тыквы выливаем згущеное молоко, корицу, имбирь.

Далее берем яйца и отдделяем желтки от белков и засыпаем сахар – половину порции сахара в белки, вторую половину – в желтки. Взбиваем миксером белки, а потом также миксером взбиваем желтки.

Возвращаемся к тарелке с мякотью тыквы и згущеным молоком – взбиваем массу блендером. Добавляем в это пюре сначала желтки, перемешиваем, а потом взбитые белки. Аккуратно перемешиваем получившуюся массу.

Измельчаем грецкие орешки.

Далее посыпаем дно теста в форме орешками, заливаем сверху начинкой и отправляем в духовку, разогретую до температуры 180 приблизительно на 40 минут.

Лучше всего выпекать в режиме «Нижний нагрев». Если такой возможности нет – можно накрыть пирог фольгой в момент приготовления, когда заметите, что может начать пригорать.

Все, пирог из тыквы с орехами на Хеллоуин готов! Перед подачей на стол пирог можно посыпать сахарной пудрой – для красоты.

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