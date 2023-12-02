Эти предметы освещения обладают выразительной атмосферой ретро и привлекают коллекционеров. Politeka расскажет о некоторых из моделей и их ценах.

История советских люстр

Люстры во времена СССР отражали социалистический реализм и функциональность. Они обычно были изготовлены из металла и стекла, иногда из хрусталя. Люстры могли иметь обычный, но действенный дизайн. Основная функция люстр заключалась в освещении общественных и жилых помещений. Они обычно не были роскошью, но были доступны большинству граждан.

С течением времени, в СССР начали производить также люстры из пластика и других материалов, что делало их более доступными для масс.

Сколько стоят советские люстры сейчас

Люстру "Ретро" с тремя плафонами продают всего за 600 гривен . Она не имеет трещин или царапин, но, вероятно, не очень уникальна, с чем связана ее низкая цена.

Люстра из старинной антикварной бронзы стоит 3 тысячи 500 гривен . Здесь цена уже немного больше, что может указывать на большую распространенность среди коллекционеров.

Винтажная хрустальная люстра времен СССР стоит 4 тысячи 700 гривен . Эта модель изготовлена ​​в Чехословакии и имеет еще рабочее состояние. Может привлекать коллекционеров своим материалом и видом.

Бронзовая люстра "Сталинский ампир" продается за 5 тысяч 200 гривен . Люстра имеет оригинальные патроны и не проходила реставрацию. Вероятно, ценится своей уникальностью.

Еще одна хрустальная люстра времен СССР имеет цену в 7 тысяч гривен . Она винтажная и раритетная. Красиво переливается на свету. Для коллекционеров может быть настоящая находка, если они любят красивые и эстетические вещи.

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