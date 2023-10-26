Мобилизация в Украине продолжается, военный высказался об уклоняющихся и дал прогноз по призыву.

Командир роты 80-й ОГШБр Владислав Шевчук заявил, что нужно проводить более масштабную мобилизацию в Украине.

По его словам, у на фронте сейчас не хватает людей.

"Солдаты заканчиваются ежедневно, и те, кто думают, что могут отсидеться в глубоком тылу, пересидеть окончание войны и потом выйти и рассказывать, что он помогал экономическому фронту, покупая кофе и сигареты - так уж не пройдет", - считает военный.

Шевчук добавил, что война у нас полномасштабная, а мобилизация в Украине почему-то неполномасштабная.

Военный считает, что каждый, кто называет себя украинцем, в частности, украинкой – должен уйти в армию.

Военный заявил, что не видит "ничего плохого в том, когда военкоматы, представители центров комплектации ходят и ловят за руки тех, кто должен выполнять свой конституционный долг".

"Мы не хотим защищать уклонистов", - резюмировал военный.

Украинцы в комментариях отреагировали на такое заявление:

"А кто же тогда будет работать, если все пойдут служить? И чем государство будет удерживать всех военных, когда налоги некому будет в бюджет платить? К этому вопросу нужно подходить с умом, а не просто хлопать, чтобы хлопнуть что-то",

"Честно, только за. Но при условии, что совет сокращается хоть на половину, их дети тоже на фронте, а не фоточки из окопа в лесах Житомирщины и зарплата с 0, прозрачная отчетность по вооружению и амуниции, и введение в стране состояния войны, где все общество, все сферы работают на вооружение...",

"А кто должен работать и платить налоги?",

"А когда остальные мужики и женщины закончатся, а рано или поздно закончится все то, что тогда кому идти детям? А зачем тогда это все? Ради кого это все было? А зачем земля тогда пуста без украинцев для Украины или нужна земля без нас" , – пишут украинцы в комментариях.

Источник: Bihus.Infо.

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