Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить яйца кокот с необычным соусом.
"Они готовятся на водяной бане. А щавелевый сливочный соус был первым, который мне порекомендовали французы. Тогда я была еще далека от кулинарии, а теперь делюсь рецептом с вами 🙏", - советует "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- 4 яйца
- 120 г копченого лосося
- пучок щавеля
- сок половины лимона
- 4 ст. л. сметаны
- оливковое масло
- соль и перец
Щавель мелко нарезаем и слегка припускаем его на разогретой сковороде с оливковым маслом. Когда щавель немного остынет, добавляем в него сметану, сок лимона, соль и перец. Перемешиваем все и выкладываем соус на дно формочек (кокотниц).
"В каждую форму вбиваем по 1 яйцу. Для того чтобы на них не появилась пленка, покрываем кокотницы фольгой. Ставим на противень или в миску, в которую наливаем кипяченую воду (почти до верха форм). Отправляем в духовку на 15 минут при температуре 160-180 градусов", - объясняет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.
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Перед подачей "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавляет несколько листочков щавеля и кусочки копченого лосося. Также к блюду идеально подойдет гренка из черного или белого хлеба.
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