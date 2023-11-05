Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить яйца кокот с необычным соусом.

"Они готовятся на водяной бане. А щавелевый сливочный соус был первым, который мне порекомендовали французы. Тогда я была еще далека от кулинарии, а теперь делюсь рецептом с вами 🙏", - советует "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Мартыновская берет следующие ингредиенты:

4 яйца

120 г копченого лосося

пучок щавеля

сок половины лимона

4 ст. л. сметаны

оливковое масло

соль и перец

Щавель мелко нарезаем и слегка припускаем его на разогретой сковороде с оливковым маслом. Когда щавель немного остынет, добавляем в него сметану, сок лимона, соль и перец. Перемешиваем все и выкладываем соус на дно формочек (кокотниц).

"В каждую форму вбиваем по 1 яйцу. Для того чтобы на них не появилась пленка, покрываем кокотницы фольгой. Ставим на противень или в миску, в которую наливаем кипяченую воду (почти до верха форм). Отправляем в духовку на 15 минут при температуре 160-180 градусов", - объясняет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

⠀

Перед подачей "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавляет несколько листочков щавеля и кусочки копченого лосося. Также к блюду идеально подойдет гренка из черного или белого хлеба.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.