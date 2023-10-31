Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкуснейшие банановые оладьи.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 1 большой банан (можно брать переспевший, уже в пятнышко)
- 1 маленькое яйцо
- 45 г овсяной муки
- 3 г соды или разрыхлителя
- 1 г корицы
- кокосовое масло (или другое растительное) для жарки
Банан "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит от кожуры, кладет в пакет и замораживает. Накануне готовки достаем банан из морозильника и оставляем размораживаться в миске. Выделится немного сока - его не сливаем. Банан после заморозки станет еще слаще и ароматнее.
Овсяную муку можно сделать самостоятельно: просто с помощью блендера или кофемолки перемолоть овсяные хлопья.
В миску с бананом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет яйцо, немного корицы, 2 столовые ложки овсяной муки, соду или разрыхлитель, перемешивает и жарит на сковороде по 2 раза с каждой стороны на кокосовом масле.
Судья "Мастер Шеф" Ярославский подает такие панкейки с вареньем из замороженных банана и клубники 60/40 - просто довести до кипения, пару минут проварить и взбить блендером.
Также шеф-повар советует экспериментировать и добавлять в оладьи ваши любимые специи.
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