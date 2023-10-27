Евгений Клопотенко и популярный актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк показали, как приготовить украинское блюдо шпундра, которое очень похоже на жаркое, но готовится из свеклы. Шоу "Пекельні борошна" вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

Свекла – 3 шт. (больших)

Говяжий стейк – 1 шт.

Горчица – 1 ч. л.

Хрен – 2 ст. л.

Масло растительное – 2–3 ст. л.

Свекольный квас (или фреш) – 100 мл

Сметана – 2 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

По желанию можно сделать микс специй (сухой шалфей, ромашка, бархатцы)

Евгений Клопотенко заворачивает свеклу каждую отдельно в фольгу и запекает ее в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1,5 часа. Запеченную свеклу очищаем от кожуры и нарезаем достаточно большими кусками.

Параллельно с запеканием свеклы Клопотенко хорошо обжаривает кусок мяса на сковороде, не добавляя соль и перец.

Нарезаем готовый стейк на небольшие куски, соединяем с свеклой, добавляем горчицу, хрен и растительное масло. Эту смесь выкладываем на сковороду и жарим 10 минут, чтобы соус начал испаряться.

После этого добавляем в сковороду свекольный квас или фреш (натираем свеклу на терке и выжимаем сок через сито). Тушим свеклу с мясом на среднем огне еще примерно 10 минут.

Далее Евгений Клопотенко добавляет сметану, муку, загущает соус и снимает блюдо с огня.

Выкладываем шпундры на тарелку и по желанию присыпаем миксом специй.

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