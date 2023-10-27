Евгений Клопотенко и популярный актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк показали, как приготовить украинское блюдо шпундра, которое очень похоже на жаркое, но готовится из свеклы. Шоу "Пекельні борошна" вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- Свекла – 3 шт. (больших)
- Говяжий стейк – 1 шт.
- Горчица – 1 ч. л.
- Хрен – 2 ст. л.
- Масло растительное – 2–3 ст. л.
- Свекольный квас (или фреш) – 100 мл
- Сметана – 2 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- По желанию можно сделать микс специй (сухой шалфей, ромашка, бархатцы)
Евгений Клопотенко заворачивает свеклу каждую отдельно в фольгу и запекает ее в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1,5 часа. Запеченную свеклу очищаем от кожуры и нарезаем достаточно большими кусками.
Параллельно с запеканием свеклы Клопотенко хорошо обжаривает кусок мяса на сковороде, не добавляя соль и перец.
Нарезаем готовый стейк на небольшие куски, соединяем с свеклой, добавляем горчицу, хрен и растительное масло. Эту смесь выкладываем на сковороду и жарим 10 минут, чтобы соус начал испаряться.
После этого добавляем в сковороду свекольный квас или фреш (натираем свеклу на терке и выжимаем сок через сито). Тушим свеклу с мясом на среднем огне еще примерно 10 минут.
Далее Евгений Клопотенко добавляет сметану, муку, загущает соус и снимает блюдо с огня.
Выкладываем шпундры на тарелку и по желанию присыпаем миксом специй.
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