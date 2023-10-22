Евгений Клопотенко и певица MamaRika (Анастасия Кочетова) в эфире второго сезона кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить салат Цезарь с мангольдом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Этот салат Клопотенко предлагает подавать либо с домашним майонезом, либо со сметанным соусом.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

стебель и листья мангольда

помидоры черри - 200 г

белый хлеб – 300 г

сливочное масло – 50 г

ромашка – 15 г (для аромата)

твердый творог - 50 г

куриное филе – 300 г

Для домашнего майонеза Евгений Клопотенко берет:

яичный желток – 1 шт.

горчица сладкая – 10 г

лимонный сок – 10 г

масло – 100 мл

тюлька - 10 г

соль по вкусу

Для сметанного соуса:

сметана – 50 г

сок лимона – 5 г

чеснок – 2 зуб.

тюлька - 10 г

соль

Евгений Клопотенко отрезает красный стебель мангольда, а листья ошпаривает, бланширует одну минуту в горячей подсоленной воде, чтобы они стали нежнее.

Из хлеба делаем сухарики: нарезаем его средним кубиком и обжариваем на сливочном масле с добавлением ромашки.

Томаты черри нарезаем. Сыр (в идеале похожий на пармезан, но можно брать любой) натираем на терке. Курицу нарезаем на кусочки и обжариваем.

Чтобы приготовить майонезный соус, берем один желток, сладкую горчицу, лимонный сок, щепотку соли, растительное масло и тюльку. С помощью блендера смешиваем ингредиенты, добавляя растительное масло маленькими порциями.

Если вы не употребляете майонез, Клопотенко рекомендует приготовить соус на основе сметаны: просто смешиваем сметану, лимонный сок, измельченный чеснок и соль, по желанию добавляем мелко нарезанную тюльку.

Заправляем салат соусом и можно смаковать.

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