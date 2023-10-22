Евгений Клопотенко и певица MamaRika (Анастасия Кочетова) в эфире второго сезона кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить салат Цезарь с мангольдом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".
Этот салат Клопотенко предлагает подавать либо с домашним майонезом, либо со сметанным соусом.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- стебель и листья мангольда
- помидоры черри - 200 г
- белый хлеб – 300 г
- сливочное масло – 50 г
- ромашка – 15 г (для аромата)
- твердый творог - 50 г
- куриное филе – 300 г
Для домашнего майонеза Евгений Клопотенко берет:
- яичный желток – 1 шт.
- горчица сладкая – 10 г
- лимонный сок – 10 г
- масло – 100 мл
- тюлька - 10 г
- соль по вкусу
Для сметанного соуса:
- сметана – 50 г
- сок лимона – 5 г
- чеснок – 2 зуб.
- тюлька - 10 г
- соль
Евгений Клопотенко отрезает красный стебель мангольда, а листья ошпаривает, бланширует одну минуту в горячей подсоленной воде, чтобы они стали нежнее.
Из хлеба делаем сухарики: нарезаем его средним кубиком и обжариваем на сливочном масле с добавлением ромашки.
Томаты черри нарезаем. Сыр (в идеале похожий на пармезан, но можно брать любой) натираем на терке. Курицу нарезаем на кусочки и обжариваем.
Чтобы приготовить майонезный соус, берем один желток, сладкую горчицу, лимонный сок, щепотку соли, растительное масло и тюльку. С помощью блендера смешиваем ингредиенты, добавляя растительное масло маленькими порциями.
Если вы не употребляете майонез, Клопотенко рекомендует приготовить соус на основе сметаны: просто смешиваем сметану, лимонный сок, измельченный чеснок и соль, по желанию добавляем мелко нарезанную тюльку.
Заправляем салат соусом и можно смаковать.
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