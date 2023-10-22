Клиент "ПриватБанка" решил приобрести 500 евро и столкнулся с неожиданной проблемой.

Об этом клиент "ПриватБанка" сообщил на сайте "Минфин".

"При снятии валюты с валютного счета выдали купюру в 500 евро. Сначала не заметили, а уже дома заметили, что край купюры был порван и заклеен клейкой лентой. На следующий день обратились в банк с просьбой дать нормальные купюры (уверены, что кассир банка видела, что купюра склеена когда выдавала ее)", - сообщил клиент "ПриватБанка".

По его словам, в "ПриватБанке" сотрудники помочь в решении проблемы не смогли.

"Конечно, что получили ответ, что надо было проверять у кассы и т.д. — другого честно говоря в привате и не ожидали. Замечания, что позади очередь, а в отделении нет комнаты для перечисления средств — кассир сказала «Надо было спрятаться в уголок и там перечислить». Это такой новый сервис Приват — спрячься в уголок?" , – жалуется клиент "Приватбанка".

Он добавил, что в "Приватбанке" начали оправдываться, в частности сообщая, что "банк купюры в 500 евро не использует в обращении".

"Нормально? Если уверены, что на видеозаписи скорее всего видно как кассир днем ​​раньше дает купюру в 500 евро. Если бы была купюра в 50 евро, то сдал бы теряя процент за повреждение, но 500 евро. Терять минимум 10% за повреждение — это 50 евро!Решил для себя, что закрою все депозитные, кредитные и текущие счета и не буду иметь никаких дел с приват банком", - возмущен клиент "Приватбанка".

Прессслужба "ПриватБанка" ответила, что если "клиент отошел от кассового окна, какие-либо претензии относительно состояния банкнот иностранной валюты, нумизматической продукции, инвестиционных монет и банковских металлов Банк НЕ принимает".

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