Окремі клієнти "ПриватБанк" зіштовхуються з певними труднощами при користуванні послугами банку. Іноді ці проблеми призводять до розчарування стосовно якості обслуговування у "ПриватБанк". На веб-сайті "Мінфін" з'явився новий негативний відгук, в якому висловлюється критика щодо роботи "ПриватБанк".

Цього разу клієнтка "ПриватБанк" зіштовхнулася з проблемою при поповненні банківської картки. Зокрема спочатку жінка поповнила картку на тисячу гривень, а потім на дві. Але зараховано було лише дві тисячі гривень, тоді як перший переказ так і не надійшов на її картку "ПриватБанк". Через мить банкомат перестав працювати та видав помилку.

Клієнтка "ПриватБанк" одразу зателефонувала на гарячу лінію та оформила заявку про повернення коштів. Через три дні їй на пошту прийшла відмова. Жінка оформила нову заяву на повернення, але знову отримала відмову.

Далі клієнтка вирішила прийти у відділення "ПриватБанк" та звернутись безпосередньо до менеджера. Дівчина їй нічим не допомогла та розвела руками зі словами: "Я нічим не можу допомогти, дзвоніть знову на гарячу лінію".

"Я набираю в четвертий раз гарячу лінію "ПриватБанк". Мені знову створюють заявку, я перевіряю у себе в додатку, а заявки знову немає. На прохання написати заявку на перевірку камер у банкоматі мені відмовили. Тобто "ПриватБанк" шахраї, які крадуть гроші. Тому у мене залишився негативний досвід про "ПриватБанк", це найгірший банк, я просто в люті та засмучена", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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