Отдельные клиенты "ПриватБанка" сталкиваются с определенными трудностями при пользовании услугами банка. Иногда эти проблемы приводят к разочарованию качества обслуживания в "ПриватБанк". На сайте "Минфин" появился новый негативный отзыв, в котором высказывается критика по работе "ПриватБанк".

На этот раз клиентка "ПриватБанка" столкнулась с проблемой при пополнении банковской карты. В частности, сначала женщина пополнила карточку на тысячу гривен, а затем на две. Но зачислено было всего две тысячи гривен, тогда как первый перевод так и не поступил на ее карточку "ПриватБанк". Через мгновение банкомат перестал работать и выпустил ошибку.

Клиентка "ПриватБанк" сразу позвонила по телефону на горячую линию и оформила заявку о возврате средств. Через три дня ей на почту пришел отказ. Женщина оформила новое заявление на возвращение денег, но снова получила отказ.

Затем клиентка решила прийти в отделение "ПриватБанк" и обратиться непосредственно к менеджеру. Девушка ей ничем не помогла и развела руками со словами: "Я ничем не могу помочь, звоните снова на горячую линию".

"Я набираю в четвертый раз горячую линию "ПриватБанк". Мне снова создают заявку, я проверяю у себя в приложении, а заявки снова нет. По просьбе написать заявку на проверку камер в банкомате мне отказали. То есть "ПриватБанк" мошенники, которые воруют деньги .Поэтому у меня остался негативный опыт о "ПриватБанке", это самый плохой банк, я просто в ярости и расстроена", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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