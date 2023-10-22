Пенсия в Украине, как изменятся выплаты жителей Украины до конца этого года, на что рассчитывать пенсионерам.

Пенсия в Украине в 2023 году была перечислена, некоторые пенсионеры получили солидную надбавку.

Как сообщает ПФУ, средняя пенсия в Украине в июле 2023 года составила 5311 гривен.

Таким образом, за год пенсия в Украине выросла на 20% – это 874 гривны.

Однако не все пенсионеры получили такую ​​прибавку к выплатам.

Например, те, кто не вышел на пенсию в 2020-22 годах - имеют всего около 100 гривен.

В Министерстве соцполитики сообщили, что выплаты пенсионеров этой категории и так на достаточном уровне.

Также известно, что процесс повышения пенсий в Украине на паузе, вероятно, до 2024 года.

Сообщается, что за год в Украине уменьшилось число пенсионеров до 10,5 миллионов человек, а именно на 223 тысячи, но получающих высокие выплаты стало больше.

Украинцы отреагировали в комментариях на статистику:

"Ну конечно тот кто получил в 2020-2022 пенсию в 100 тыс – ему достаточно, а те кто получил от 2000 до 4500 должен радоваться и 100 грн.? Интересно а кто во власти это посчитал и решил сэкономить на пенсионерах получивших пенсию в 2020 -2022 г. Почему бы просто не ограничить пенсии к минимальным всем, особенно судьям, прокурорам, вип чиновникам, а так очевидна несправедливость!", "

"А как там об ООН и как минимум о 5 долларах в день, то это уже бедность или еще нет?За что стотысячные зарплаты у чиновников, если они не справляются со своей работой, и люди выживают за чертой бедности. Чиновникам)) 10 тыс. гривен зарплаты, и им будет "достаточно", и никаких премий, в стране война",

"Во время войны чиновники начисляют себе премии, оздоровительные, доплаты за несуществующие достижения. Доплата выше должностного оклада. Как такое возможно, а пенсионеры 2.5 тысячи это многовато?!".

Источник: 24 канал.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.