Певица Мила Нитич сообщила, что в Украине почти все артисты делятся на так называемые творческие кланы.

Об этом она рассказала в проекте «ОБЛИЧЧЯ.UA».

«У артистов есть такая какая-то история, что все коллаборируются: топы только с топами, а те, кто не топы, вообще отдельно. У нас говорят, что все изменилось, но на самом деле ничего не изменилось, давайте оставим эти иллюзии», - сообщила Мила Нитич.

По словам певицы, у нас всегда разделялись все артисты на первый, второй и третий эшелон и неважно, насколько артист талантлив. Как отметила Мила Нитич, если артист не входит в так называемый творческий клан, то он, по сути, нигде, его почти никогда не будут приглашать выступать.

«И я не говорю, что это плохо. Личные связи нужно иметь, и в нашей стране это просто неизбежно», – заявила Мила Нитич.

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