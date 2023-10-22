В Украине старую швейную машинку можно продать за большие деньги, стало известно, в чем их особенность.

В Украине, вероятно, набирают популярность ретро-вещи.

В частности, в Украине продают и покупают старые советские игрушки за огромные деньги.

Например, продают игрушку : Детская педальная машинка "Стрела" - "Ракета".

Автор объявления указал стоимость за игрушку – 80 тысяч гривен. Также он добавил, что машинке нужен ремонт – не хватает руля и переднего колеса.

Кроме того, коллекцию военных игрушек недавно продали за немалые средства. Были сделаны семьдесят восемь ставок, победным оказалось предложение, которое составило 15003 гривен.

Сейчас в сети активно размещают объявления о продаже швейных машинок, их особенность, вероятно, состоит в винтажности.

"Продам швейную машинку 1952 года выпуска, в рабочем состоянии, б/у. Самовывоз. Возможен торг. + отдам (в качестве бонуса) электрическую швейную машинку Чайка 132М в нерабочем состоянии - возможно, кому-то на детали нужно", - пишет автор одного из объявлений , добавив, что цена машинки составляет 15 тысяч гривен.

Кроме того, продают за 15 тысяч гривен швейную машинку Зингер 1873г.

"В рабочем состоянии. Самовывоз", - пишет продавец.

За 12 700 (возможен торг), продают старую ретро машинку фирмы "Зингер" в рабочем состоянии.

Машинку можно посмотреть и приобрести в Днепровском районе города Киева по договоренности.

"Соглашусь на отправку и пересылку в другой город только на условиях полной оплаты и без претензий на состояние. Состояние машинки на фото. Присылайте свои сообщения или звоните по возможности отвечу или перезвоню", - говорится в сообщении.

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