Начиная с 2024 года будет введена в действие пенсионная реформа, на ее базе будет реализована балльная система для начисления пенсий в Украине .

Что такое бальная система и как она работает в рамках пенсионной реформы, которая будет введена в 2024 году, рассказали эксперты на youtube-канале "Банковский клуб".

"В 2024 году стартует пенсионная реформа, в ее рамках изменится система начисления пенсий – она станет бальной. Новый принцип обеспечит увеличение выплат у пенсионеров. Для реализации проекта запланировано увеличение бюджета Пенсионного фонда Украины на 100 млрд грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пенсии в Украине перечислят практически всем гражданам, вышедшим на пенсию позже, чем через три года с момента реформы.

"Бальная система нивелирует разногласия в пенсионных выплатах за одинаковый страховой стаж у людей, приобретших пенсионный возраст в разные периоды", - говорят эксперты.

Таким образом, новый расчет пенсий в Украине предусматривает, что за каждый месяц, когда человек уплачивал страховой взнос или работал - будет вычислено соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год.

"То есть планируется рассчитать реальную покупательную способность, если мы получим сумму на уровне средней зарплаты – за это будет человеку начислено 10 баллов, если больше, то 11-12 баллов. То есть пропорционально или наоборот меньше", – рассказывают специалисты.

Поэтому итоговое количество баллов будет уникальным для каждого украинца, что обеспечит возможность ежегодно оценивать и сравнивать показатель со средней заработной платой в определенном году и соответственно индексировать пенсию.

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