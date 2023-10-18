Силы обороны Украины шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Как сообщается в новом отчете Генштаба ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений.

«В целом враг нанес 3 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в строительстве.

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Также сообщается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки Донецкой области.

«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в сводке.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Здесь отражены 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Также подчеркивается, что украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех южнее Роботиного Запорожской области.

«Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Добавим, российские изверги ночью обстреляли спящее Запорожье. В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших, еще три человека остаются пропавшими без вести.

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