В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом, пишет Politeka.net со ссылкой на местные власти.

К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди жителей многоэтажки в центре города.

К моменту удара люди мирно спали.

«К сожалению, количество погибших возросло до 2 человек, раненых – до 3 человек, еще 3 человека считаются без вести пропавшими», – сообщили в Запорожской ОВА.

Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома. На месте продолжают работать экстренные службы.

Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости.

Добавим, один из жителей поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Пока их ищут под завалами.

«Боль и сострадание»,

«Погибшим – вечная память»,

«Проклятые убийцы»,

«Страна-террорист», – комментируют пользователи соцсетей ракетный удар по спящему городу.

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