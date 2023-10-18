В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом, пишет Politeka.net со ссылкой на местные власти.
К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди жителей многоэтажки в центре города.
К моменту удара люди мирно спали.
«К сожалению, количество погибших возросло до 2 человек, раненых – до 3 человек, еще 3 человека считаются без вести пропавшими», – сообщили в Запорожской ОВА.
Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома. На месте продолжают работать экстренные службы.
Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости.
Добавим, один из жителей поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Пока их ищут под завалами.
«Боль и сострадание»,
«Погибшим – вечная память»,
«Проклятые убийцы»,
«Страна-террорист», – комментируют пользователи соцсетей ракетный удар по спящему городу.
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