Российские захватчики вынуждены бросать свои позиции в районе Бахмута, стоит ли надеяться на скорое освобождение города.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, существует вероятность, що южнее Бахмута противнику придется отойти к автодороге Бахмут – Горловка.

«По крайней мере, на 3-х участках он уже был вынужден отойти от железной дороги, которая идет параллельно и расположена западнее ее», - отметил Машовец в своем телеграм-канале.

По словам военного аналитика, несколько дней назад на одном из участков российские оккупанты по направлению Клещеевка - юго-западная окраина г.Бахмут были вынуждены отходить от полотна железной дороги в сторону города. То есть, вдоль автодороги, которая ведет из Клещеевки в город.

Военный аналитик подчеркнул, что вврагу не удалось отбить опорные пункты северо-западнее села на высотах с отметкой 220.

«Закрепившиеся на этих высотах передовые подразделения ВСУ получили возможность простреливать боевые порядки 1428-го мсп ТРВ и 102-го мсп противника почти на всю тактическую глубину. Упрямое желание командования противника все-таки удержать позиции по северной окраине села могло привести лишь к увеличению его потерь и ни к чему больше», - заверил Машовец.

Также эксперт сообщил, что восточнее Клещеевки подразделения противника отошли от железной дороги еще глубже в сторону с.Одрадовка.

«Более того, по отдельным данным передовые подразделения ВСУ, действуя уже по железной дороге, сумели подойти вплотную к северной окраине с.Зеленополье и с.Курдюмовка, что, в свою очередь, довольно существенно усложняет противнику содержание этих двух н.п. Особенно, учитывая, что передовые подразделения ВСУ находятся и на западной окраине с.Курдюмовка в районе насосной станции», - проанализировал ситуацию на поле боя Машовец.

Военный эксперт уверен, что оккупанты готовятся к контратакам. Также Константин Машовец оценил вероятность того, что российские захватчики сбегут из Бахмута в ближайшее время.

По мнению аналитика, захватчик город не покинет. У российских оккупантов еще хватает альтернативных коммуникаций для всестороннего материально-технического обеспечения своих войск в Бахмуте. Также Машовец добавил, что южнее Бахмута противник удерживает довольно значительную группировку войск.

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