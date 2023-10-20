Евгений Клопотенко и актриса Ольга Сумская, ставшая звездной гостьей кулинарного проекта "Пекельні борошна", показали рецепт рогаликов, которые обожала готовить украинская писательница Ольга Кобылянская. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- пшеничная мука – 350 г
- сливочное масло – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- соль
- сахарная пудра (или сахар) – 1 ст.л.
- варенье – 200 г
- миндаль – 50 г
Чтобы приготовить тесто, Евгений Клопотенко соединяет муку со сливочным маслом и яичным желтком, хорошо все перемешивает. Далее добавляем щепотку соли и по желанию ложку сахарной пудры или сахара, снова хорошо вымешиваем. Готовое тесто заворачиваем и отправляем в холодильник, чтобы немного отдохнуло.
Раскатываем тесто и нарезаем его на треугольники неправильной формы. Смазываем треугольнички вареньем.
"Идеально было бы смазать вареньем из клубники, которое просто обожала Леся Украинка, но можно взять то, что обожаете вы, и это будет тоже очень вкусно", - советует Евгений Клопотенко.
Миндаль мелко нарезаем и посыпаем его сверху на варенье.
Далее Клопотенко закручивает рогалики и ставит их в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Достаем, посыпаем сахарной пудрой — и можно смаковать замечательную выпечку по рецепту самой Ольги Кобылянской.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.