Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" рассказал актрисе Ольге Сумской, как приготовить вкусную и нежную медовую курочку. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

куриные бедра – 1 кг

копченая паприка – ½ ст. л.

мед – 2 ст. л.

уксус - 1 ч. л.

соль

курага - 100 г

изюм - 100 г

томат - 3 шт.

Евгений Клопотенко берет куриные бедра или мясо куриных бедер и маринует его в трех видах специй: первая – копченая паприка, вторая – мед, третья – это немного уксуса и соли. Хорошо все перемешиваем и оставляем мясо мариноваться примерно на 15-20 минут.

"Пока курица наша лежит, мы берем курагу, берем изюм и берем томаты. Это все вместе смешиваем, кладем в форму, делаем такую ​​плотвичку и сверху выкладываем куриные окорочка, замаринованные уже в меде они будут просто божественными", - советует "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

После этого мы ставим окорочка в духовку: сначала готовим при температуре 210 градусов примерно 10 минут, чтобы образовалась корочка, а затем убавляем до 160 градусов и запекаем еще 20 минут.

"Курица будет нежно-медовая, и мед будет такой растекаться, и жидкость, которая выйдет из курицы, сок объединится с томатами, и это будет хорошее блюдо", - добавил Евгений Клопотенко.

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